По цвету ржи гадали о цене хлеба. Необычные приметы, о которых вы могли не знать

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 7 июня – Иван – Медвяные росы. Сильная роса в этот день предвещала хороший урожай, рассказали в программе «Плюс-минус» . Если на Ивана на рябине было много цветов, ждали урожая овса, а поздний расцвет рябины обещал долгую осень.

Люди в этот день старались подышать воздухом рядом с шиповником. Считалось, что это помогает от разных болезней. Обращали внимание на комаров. Если их было много, то последние дни июня ожидались теплые, но дождливые.

10 июня – если этот день выдавался тихим, ждали к осени хорошего урожая.