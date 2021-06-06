По цвету ржи гадали о цене хлеба. Необычные приметы, о которых вы могли не знать
Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 7 июня – Иван – Медвяные росы. Сильная роса в этот день предвещала хороший урожай, рассказали в программе «Плюс-минус». Если на Ивана на рябине было много цветов, ждали урожая овса, а поздний расцвет рябины обещал долгую осень.
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8 июня – Карп Карполов. По приметам, удачный день для ловли карпа.
Люди в этот день старались подышать воздухом рядом с шиповником. Считалось, что это помогает от разных болезней. Обращали внимание на комаров. Если их было много, то последние дни июня ожидались теплые, но дождливые.
10 июня – если этот день выдавался тихим, ждали к осени хорошего урожая.
11 июня, по наблюдениям, начинала колоситься рожь и появлялись первые боровики. По цвету ржи гадали о цене хлеба: если рожь начинает цвести снизу – будет низкая цена хлебу, если с середины – средняя, а если сверху – высокая.