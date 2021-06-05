Многодетная семья строит дом из соломы. Зачем, рассказывают они сами

Новости Беларуси. Настоящая экостройка развернулась в агрогородке Буйничи Могилевского района. Здесь многодетная семья строит жилье из соломы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из необычной на первый взгляд идеи уже вырос двухэтажный дом на 180 квадратов. Солома оказалась уникальным строительным материалом. Экологичный, экономичный и в чем-то даже эпатажный дом видела Юлия Мычка. Чтобы закончить соломенную стройку к холодному сезону, семья Власовых использует каждый погожий денек. Для дома своей мечты не жалко ни времени, ни сил, и уже скоро по улице Жемчужной в агрогородке Буйничи появится первый в Могилевской области соломенный дом.

Павел Власов, житель Могилева:

Все дикие идеи у нас появляются из интернета, потом начинаешь обдумывать и уже что-то воплощать в жизнь.

Вместо квартиры многодетные родители решили строить дом, и тогда Алина напомнила мужу о преимуществах экодома из соломы. Глава семьи – профессиональный строитель – решил не отмахиваться от задумки и взвесить все за и против. Павел перелопатил массу информации в интернете, специально ездил на выставку в столицу, а еще нашел единомышленников, которые уже много лет живут под крышей соломенного дома. И если в Беларуси это пока диковинка, то в Германии и Австрии такие строения крепко стоят на сваях уже не один век.

Павел Власов:

Во-первых, это натуральный материал – солома. Во-вторых, он используется как утеплитель, у него теплопроводность гораздо ниже, чем у остальных всех материалов. Экологично плюс быстрота сборки.

Алина Власова, жительница Могилева:

Он такой монументальный. Мне очень нравится здесь находиться, вот по душе. И даже нет никаких сомнений, что он будет не хуже, чем традиционные дома из блоков.

Юлия Мычка, корреспондент:

Чем только ни пугали семью Власовых те, кто ничего не понимает в соломенном домостроительстве. Грозили и мышами, и влагой, и даже вспоминали сказку про трех поросят.

Два этажа, 180 квадратов и пять комнат. Дом из соломы – это не только экологично, но и экономично. Стоимость квадратного метра стены с установкой в пределах 250 рублей.

Алина Власова:

Здесь не нужна вентиляция, как в обычных каркасных домах, которые запечатываются полностью, и никакого воздухообмена не происходит. Солома очень хорошо регулирует влажность. Если в доме слишком влажно, она эту влажность забирает, а если недостаточно влажно, она влагу с улицы проводит.

Большую соломенную стройку семья затеяла в 2020 году. Дом уже пережил снежную зиму и дождливую весну.

Павел Власов:

Белорусский климат подходит для домов из соломы, главное – укрыть, защитить ее снаружи. Когда она снаружи будет защищена, ей уже в общем-то ничего не страшно.