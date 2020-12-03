Трудовой стаж для инвалидов в Беларуси снизится с 1 января 2021 года

Новости Беларуси. В Беларуси с 2021 года люди с инвалидностью смогут претендовать на пенсию по возрасту раньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, требования к общему стажу для инвалидов I и II группы снизятся на пять лет: для мужчин – с 25 до 20, для женщин – с 20 до 15. Также с 1 января увеличатся размеры социальных пенсий для родителей, более 20 лет ухаживающих за тяжело больными детьми.

Отметим, за пять лет в Беларуси на поддержку людей с ограниченными возможностями выделено 13 миллиардов рублей. Это различные выплаты, оздоровление, соцобслуживание, создание безбарьерной среды. За это время техническими средствами реабилитации обеспечено более 300 тысяч человек.