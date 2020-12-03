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Трудовой стаж для инвалидов в Беларуси снизится с 1 января 2021 года

03 декабря 2020 17:05
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Новости Беларуси. В Беларуси с 2021 года люди с инвалидностью смогут претендовать на пенсию по возрасту раньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О снижении страхового стажа заявила министр труда и социальной защиты, посещая протезно-ортопедический центр в Минске.  

Трудовой стаж для инвалидов в Беларуси снизится с 1 января 2021 года -1

Так, требования к общему стажу для инвалидов I и II группы снизятся на пять лет: для мужчин – с 25 до 20, для женщин – с 20 до 15. Также с 1 января увеличатся размеры социальных пенсий для родителей, более 20 лет ухаживающих за тяжело больными детьми.  

Отметим, за пять лет в Беларуси на поддержку людей с ограниченными возможностями выделено 13 миллиардов рублей. Это различные выплаты, оздоровление, соцобслуживание, создание безбарьерной среды. За это время техническими средствами реабилитации обеспечено более 300 тысяч человек.  

Трудовой стаж для инвалидов в Беларуси снизится с 1 января 2021 года -4

Трудовой стаж для инвалидов в Беларуси снизится с 1 января 2021 года -6

Добавим, на учете в протезно-ортопедическом центре состоят 90 тысяч человек. Это единственное предприятие в своем роде в Беларуси. Здесь разрабатывают техсредства для людей с инвалидностью.  

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# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Ирина Костевич # Фотофакт

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