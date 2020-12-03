Ирина Костевич: «Стоит важная задача – создание рабочих мест для инвалидов»

Новости Беларуси. В Беларуси с 2021 года люди с инвалидностью смогут претендовать на пенсию по возрасту раньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Конечно же, стоит важная задача – создание рабочих мест для инвалидов. Сегодня мы вышли на достаточно хороший уровень: 60 % инвалидов, у которых есть медицинские рекомендации к труду. Сегодня 60 % действительно работают. Поэтому наша задача – еще раз вернуться, посмотреть, в чем причина 40 %, которые не работают, но имеют возможность работать, состояние здоровья позволяет. Какие условия им надо создать, какую работу развернуть нанимателям?

Мы предложили механизм квотирования – в проекте закона. Сегодня этот механизм серьезно обсуждается, требует оцифровки с точки зрения, как он будет выкладываться, механизм.

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