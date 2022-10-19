Прямой эфир

Пётр Петровский: Дугин показал другой Запад, где есть много недовольных, где есть традиционные ценности

19 октября 2022 17:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим встречу Президента Беларуси Александра Лукашенко с философом Александром Дугиным, заседание Совета безопасности России и ход специальной военной операции.  

Пётр Петровский: Дугин показал другой Запад, где есть много недовольных, где есть традиционные ценности-1

Петр Петровский, политолог:  
Визит к Президенту философа Александра Дугина является логической кульминацией всех этих действий. Сейчас Президент, который правит с 1994 года, у него уже создаются философские вопросы. И не зря Дугин пришел сюда. Дугин – это глыба, фундамент, причем его часто критикуют за то, что он читает западных философов. Мне кажется, многие российские либералы читают внутреннюю российскую «Пятую колонну» с XIX века, которая смотрела куда-то на Запад, а Дугин читает западных философов, которые искали свет с Востока. Давай уже из этого исходить. Более того, Дугин показал другой Запад. Дугин показал, что Запад – это не либеральный истеблишмент, это не либеральный музей, где на средства НГО что-то делается. Наоборот. Он показал, что на Западе не все так просто, имеется огромное количество недовольных, имеются традиционные ценности, которые нас объединяют. Более того, он показал, что Европа – это часть Евразии, рано или поздно она вернется в нашу родную гавань.  

Читайте также:  

«Слава будущему президенту нашей общей империи – Александру Лукашенко». Почему оппозиционеры поют песни патриотов?  

«Соседи создают проблемы, и эти проблемы надо уметь решать». Почему лишать Польшу государственности – не вариант?  

«Это предатели, это символы абсолютного зла». О ком так говорит Гигин и почему?  

# Международная политика # общество # Петр Петровский # Александр Дугин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Слава будущему президенту нашей общей империи – Александру Лукашенко». Почему оппозиционеры поют песни патриотов?
19 октября 2022 17:38

«Слава будущему президенту нашей общей империи – Александру Лукашенко». Почему оппозиционеры поют песни патриотов?

Надо учитывать возрастные особенности детей. Как проходит отбор в военно-патриотический клуб?
19 октября 2022 17:16

Надо учитывать возрастные особенности детей. Как проходит отбор в военно-патриотический клуб?

«Стараемся выбрать моменты, когда есть погода». С какими трудностями сталкиваются аграрии Брестской области на уборочной?
19 октября 2022 17:04

«Стараемся выбрать моменты, когда есть погода». С какими трудностями сталкиваются аграрии Брестской области на уборочной?