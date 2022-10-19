Пётр Петровский: Дугин показал другой Запад, где есть много недовольных, где есть традиционные ценности

Петр Петровский, политолог:

Визит к Президенту философа Александра Дугина является логической кульминацией всех этих действий. Сейчас Президент, который правит с 1994 года, у него уже создаются философские вопросы. И не зря Дугин пришел сюда. Дугин – это глыба, фундамент, причем его часто критикуют за то, что он читает западных философов. Мне кажется, многие российские либералы читают внутреннюю российскую «Пятую колонну» с XIX века, которая смотрела куда-то на Запад, а Дугин читает западных философов, которые искали свет с Востока. Давай уже из этого исходить. Более того, Дугин показал другой Запад. Дугин показал, что Запад – это не либеральный истеблишмент, это не либеральный музей, где на средства НГО что-то делается. Наоборот. Он показал, что на Западе не все так просто, имеется огромное количество недовольных, имеются традиционные ценности, которые нас объединяют. Более того, он показал, что Европа – это часть Евразии, рано или поздно она вернется в нашу родную гавань.

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