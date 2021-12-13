Пётр Петровский: белорусское гражданство – это выбор белорусской модели развития, геополитической ориентации

Новости Беларуси. Белорусское гражданство, главный документ гражданина и правовой государственный статус. Об этом и не только ведущие Кирилл Казаков и Алена Сырова поговорили с экспертами в студии ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Петр, этот шаг Президента – это же еще очень интересный политический шаг в сторону украинских властей. Какие преимущества по сравнению с видом на жительство дает белорусское гражданство для иностранцев? Ответил Алексей Бегун – читайте здесь.

Петр Петровский, политолог:

Я бы даже сказал по-другому. Шаг тех граждан Украины, которые написали заявление на получение белорусского гражданства. Это фактически их расписка в несостоятельности современного украинского государства, которое многие называют failed state (несостоявшееся государство). Они прямо сказали, что не хотят туда возвращаться. Они сюда приехали, и во многом это их политический выбор. То есть выбор белорусского гражданства – это выбор белорусской модели развития, белорусской геополитической ориентации, стабильного развития этого солидарного общества. Второй момент – здесь надо еще подчеркнуть – какой контраст между тем, как строит свою политику в предоставлении гражданства Украина и как строят ее Беларусь либо Польша. Польша – это этнический фактор, когда туда людей по карте поляка вовлекают и фактически разделяют тех же граждан Беларуси, которые туда приезжают, что есть, условно, граждане Беларуси с привилегиями по этническому принципу, а есть без привилегий. Либо украинцы. Вспомним, кому они давали украинское гражданство из белорусов. Господин Малюта, всем известный – убийца, ультраправый неонацист, который еще и смог, благодаря украинскому гражданству, много кого обокрасть на Донбассе.