«Можем, а нечем посеять». Лукашенко рассказал, как у него просили мешок зерна для Нижегородской области

Новости Беларуси. Беларусь и Нижегородская область близки к «золотому» миллиарду товарооборота. Об этом 19 мая шла речь на встрече Александра Лукашенко с губернатором этого российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь и Нижегородская область близки к «золотому» миллиарду товарооборота. Об этом 19 мая шла речь на встрече Александра Лукашенко с губернатором этого российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нижегородская область России – это еще и развивающийся аграрный регион с немалыми площадями сельхозугодий, кстати, на которых работает белорусская техника. 62 % от всего комплекта имеющегося на балансе области – нашего производства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается агропромышленного комплекса, с давних-давних времен, по-моему, Шанцев был губернатором у вас? Вот они приехали тогда, он у меня просил мешок зерна. Говорит: проблема – можем, а нечем посеять. Серьезно. Мы ему семена картофеля, самые хорошие семена, современные, элитные семена зерновых в то время передавали. Конечно, у вас сейчас уже область не та, что была раньше – уровень очень высокий, но все равно посмотрите на агропромышленный комплекс, начиная от агрогородков и заканчивая семенами, скотом самым лучшим. Если вас это будет устраивать, мы готовы с вами работать. Я всегда говорю: в Амурской области, на Сахалине, в Хабаровске, Владивостоке мы работаем в области сельского хозяйства, а тут рядом. Если вам что-то надо будет из техники, технологий и семян, племенного скота, мы готовы подключиться и на месте даже помочь.
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