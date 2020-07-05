Какова ситуация с занятостью и как поддержат людей, попавших в трудную ситуацию? Рассказывает Ирина Костевич

Новости Беларуси. О проддержке людей и тех белорусов, которые оказались в непростой ситуации, говорили с министром труда и социальной защиты Ириной Костевич, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ну а начали с мирового информационного повода. Игорь Позняк, СТВ:

Ситуацию на мировом рынке труда я бы охарактеризовал как абсолютно беспрецедентную. Такое количество сокращений, увольнений, такое количество людей и компаний, которые просто взывают о помощи, я не припомню за последнее десятилетие. Как на этом фоне выглядит Беларусь? «Я бы охарактеризовала текущий период достаточно управляемым»

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Наш, белорусский рынок труда? Я бы охарактеризовала текущий период достаточно управляемым. Первые три месяца, январь-март – уровень занятости на уровне прошлого года. 100 %. Конечно, изменения пошли уже в апреле и мае, мы это очень хорошо видели, просматривалась эта проблема. И если посмотреть пять месяцев, то за пять месяцев заняты в экономике 99,8 %, то есть на 0,2 % количество занятых снизилось. «Крупный и средний бизнес не применял активно такую меру, как массовое увольнение» Игорь Позняк:

Но это 0,2, а не 10 или 20, 30 %, о которых говорят многие мировые компании. Ирина Костевич:

Анализ приема увольнения показал, что наниматели – крупный и средний бизнес – не применял активно такую меру, как массовое увольнение людей или вообще увольнение людей по необоснованным причинам. Мы промониторили 288 организаций среднего и крупного бизнеса, мы увидели: по соглашению сторон – это 70 % от уволенных. Есть нарушения, но это не массовые нарушения, это единичные случаи нарушения норм Трудового кодекса, несоблюдения со стороны нанимателя. «Вот недавно в «Нашай ніве» был случай, якобы что молодой человек не захотел поставить подпись за действующего Президента, его уволили»

Мы мониторили СМИ, когда они непосредственно подсвечивали проблемную ситуацию. Вот недавно в «Нашай ніве» был случай, якобы что молодой человек не захотел поставить подпись за действующего Президента, его уволили. Мы оперативно выехали в Белорусский государственный университет физкультуры, встретились с нанимателем, встретились с этим молодым человеком. Ситуация на месте, по факту раскладывается совершенно по-другому. У парня заканчивается контракт 8 июля. Не дожидаясь уведомления со стороны нанимателя о прекращении либо о продлении контракта, молодой человек пишет заявление о том, что он хочет расторгнуть контракт. И заявление он написал 29 мая. При этом, я хочу сказать, наниматель пошел навстречу этому молодому человеку, он предоставил ему вне графика отпуск. При этом молодой человек получил пособие на оздоровление в полном объеме. Игорь Позняк:

Накануне увольнения? Ирина Костевич:

Накануне увольнения. Поэтому здесь критиковать нанимателя и говорить, что наниматель в чем-то не прав… Здесь достаточно аккуратно надо воспринимать такую информацию. Игорь Позняк:

Чему эта ситуация научила нанимателей и работников? «По май вынужденная неполная занятость увеличилась в 4 раза»

Ирина Костевич:

На мой взгляд, наниматель проявил такую социальную ответственность по отношению к своему коллективу. Да, увеличился масштаб простоев, сокращенного режима работы. И именно эту форму выбрал наниматель, чтобы сохранить трудовые коллективы. По май вынужденная неполная занятость увеличилась в 4 раза. Да. Это большой рост, но самое главное для человека, что он сохранил за собой рабочее место. Самое главное для нанимателя – он сохранил свой коллектив. Самое главное для нанимателя – профессиональные кадры, которых очень сложно найти на рынке труда. Мне кажется, что в этой сложной нестандартной ситуации позиция нанимателя – социально ответственна. И, бесспорно, государство отреагировало с точки зрения поддержки не только нанимателя, но и трудовых коллективов и конкретного человека. О поддержке компаний: «Предоставление безвозмездной субсидии со стороны государства» Был принят ряд указов, постановлений правительством. И один из них – Указ № 178, который был принят 28 мая (первая часть Указа), в поддержку трудовых коллективов, именно тех, которые ушли на простой по причине того, что свернулись внешние и внутренние рынки, те, которые находились в режиме неполной занятости. Какая норма? Предоставление безвозмездной субсидии со стороны государства. Более 300 организаций получили разрешение на открытие счета в банке для того, чтобы поступали субсидии. 112 организаций уже подали заявления. И первая тысяча человек уже получила эту государственную субсидию.

Государство взяло на себя сохранение таких социальных гарантий, как пенсионные гарантии. За человека оплачивает эти взносы в Фонд социальной защиты. Средний параметр, когда мы проанализировали по тысяче человек этих, субсидия получилась 265 – на человека. Это доплата до МЗП и оплата взноса в Фонд социальной защиты. Игорь Позняк:

Такая подушка безопасности. Что предусматривает Указ № 178 и кого он коснется? Ирина Костевич:

Достаточно, да. Есть вторая часть Указа, которая предусматривает изменения в подходы социальной адресной государственной помощи. Это очень важный механизм для людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию, и по этой причине у них снизились доходы. Игорь Позняк:

Важное тут слово «адресной».

Ирина Костевич:

Да, адресность. Что предусматривает 178-й Указ? Тут тоже две очень важные нормы. У людей, у которых в мае, июне и июле заканчивается ежемесячное социальное пособие, которое им было ранее назначено, чтобы люди не ходили и не собирали документы (понимаем, сложная эпидемиологическая ситуация), им автоматически продлилось ежемесячное социальное пособие. Средний размер этого пособия на одного человека – 90 рублей. И таких людей, которым мы продлили автоматически, без хождения по каким-то инстанциям – 9 тысяч человек. 5 тысяч человек, у которых истекает это пособие в июле, еще войдут в эту дополнительную адресную социальную помощь. Как я сказала, 90 рублей на человека, но пособие ежемесячное получает семья. Если в среднем возьмем такую модель семьи из пяти человек, тогда семья в месяц получит дополнительно от государства поддержку в размере 450 рублей. Немалая сумма. Второй механизм, который мы предусмотрели, – упрощение порядка назначения нового ежемесячного социального пособия, когда человек его, допустим, не получает. Здесь в чем особенность? Если в действующем механизме при подаче заявления на предоставление документов о своем среднедушевом доходе за 12 месяцев, то здесь мы урезали, понимая сложность ситуации, именно в течение трех месяцев (апрель, май, июнь). Мы взяли только доход за три месяца. Что мы увидели? Люди тоже активно обратились за этой поддержкой. Но мы пошли дальше, ведь 178-й Указ – это временный Указ, и он будет действовать до 31 августа. «50 миллионов рублей будет потрачено на ежемесячное социальное пособие на поддержку семей, людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию»