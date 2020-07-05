Какова ситуация с занятостью и как поддержат людей, попавших в трудную ситуацию? Рассказывает Ирина Костевич
Новости Беларуси. О проддержке людей и тех белорусов, которые оказались в непростой ситуации, говорили с министром труда и социальной защиты Ириной Костевич, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ну а начали с мирового информационного повода.
Игорь Позняк, СТВ:
Ситуацию на мировом рынке труда я бы охарактеризовал как абсолютно беспрецедентную. Такое количество сокращений, увольнений, такое количество людей и компаний, которые просто взывают о помощи, я не припомню за последнее десятилетие. Как на этом фоне выглядит Беларусь?
«Я бы охарактеризовала текущий период достаточно управляемым»
Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Наш, белорусский рынок труда? Я бы охарактеризовала текущий период достаточно управляемым.
Первые три месяца, январь-март – уровень занятости на уровне прошлого года. 100 %. Конечно, изменения пошли уже в апреле и мае, мы это очень хорошо видели, просматривалась эта проблема. И если посмотреть пять месяцев, то за пять месяцев заняты в экономике 99,8 %, то есть на 0,2 % количество занятых снизилось.
«Крупный и средний бизнес не применял активно такую меру, как массовое увольнение»
Игорь Позняк:
Но это 0,2, а не 10 или 20, 30 %, о которых говорят многие мировые компании.
Ирина Костевич:
Анализ приема увольнения показал, что наниматели – крупный и средний бизнес – не применял активно такую меру, как массовое увольнение людей или вообще увольнение людей по необоснованным причинам.
Мы промониторили 288 организаций среднего и крупного бизнеса, мы увидели: по соглашению сторон – это 70 % от уволенных. Есть нарушения, но это не массовые нарушения, это единичные случаи нарушения норм Трудового кодекса, несоблюдения со стороны нанимателя.
«Вот недавно в «Нашай ніве» был случай, якобы что молодой человек не захотел поставить подпись за действующего Президента, его уволили»
Мы мониторили СМИ, когда они непосредственно подсвечивали проблемную ситуацию.
Вот недавно в «Нашай ніве» был случай, якобы что молодой человек не захотел поставить подпись за действующего Президента, его уволили. Мы оперативно выехали в Белорусский государственный университет физкультуры, встретились с нанимателем, встретились с этим молодым человеком. Ситуация на месте, по факту раскладывается совершенно по-другому.
У парня заканчивается контракт 8 июля. Не дожидаясь уведомления со стороны нанимателя о прекращении либо о продлении контракта, молодой человек пишет заявление о том, что он хочет расторгнуть контракт. И заявление он написал 29 мая. При этом, я хочу сказать, наниматель пошел навстречу этому молодому человеку, он предоставил ему вне графика отпуск. При этом молодой человек получил пособие на оздоровление в полном объеме.
Игорь Позняк:
Накануне увольнения?
Ирина Костевич:
Накануне увольнения. Поэтому здесь критиковать нанимателя и говорить, что наниматель в чем-то не прав… Здесь достаточно аккуратно надо воспринимать такую информацию.
Игорь Позняк:
Чему эта ситуация научила нанимателей и работников?
«По май вынужденная неполная занятость увеличилась в 4 раза»
Ирина Костевич:
На мой взгляд, наниматель проявил такую социальную ответственность по отношению к своему коллективу. Да, увеличился масштаб простоев, сокращенного режима работы. И именно эту форму выбрал наниматель, чтобы сохранить трудовые коллективы. По май вынужденная неполная занятость увеличилась в 4 раза. Да. Это большой рост, но самое главное для человека, что он сохранил за собой рабочее место. Самое главное для нанимателя – он сохранил свой коллектив. Самое главное для нанимателя – профессиональные кадры, которых очень сложно найти на рынке труда.
Мне кажется, что в этой сложной нестандартной ситуации позиция нанимателя – социально ответственна. И, бесспорно, государство отреагировало с точки зрения поддержки не только нанимателя, но и трудовых коллективов и конкретного человека.
О поддержке компаний: «Предоставление безвозмездной субсидии со стороны государства»
Был принят ряд указов, постановлений правительством. И один из них – Указ № 178, который был принят 28 мая (первая часть Указа), в поддержку трудовых коллективов, именно тех, которые ушли на простой по причине того, что свернулись внешние и внутренние рынки, те, которые находились в режиме неполной занятости.
Какая норма? Предоставление безвозмездной субсидии со стороны государства. Более 300 организаций получили разрешение на открытие счета в банке для того, чтобы поступали субсидии. 112 организаций уже подали заявления. И первая тысяча человек уже получила эту государственную субсидию.
Государство взяло на себя сохранение таких социальных гарантий, как пенсионные гарантии. За человека оплачивает эти взносы в Фонд социальной защиты. Средний параметр, когда мы проанализировали по тысяче человек этих, субсидия получилась 265 – на человека. Это доплата до МЗП и оплата взноса в Фонд социальной защиты.
Игорь Позняк:
Такая подушка безопасности.
Что предусматривает Указ № 178 и кого он коснется?
Ирина Костевич:
Достаточно, да. Есть вторая часть Указа, которая предусматривает изменения в подходы социальной адресной государственной помощи. Это очень важный механизм для людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию, и по этой причине у них снизились доходы.
Игорь Позняк:
Важное тут слово «адресной».
Ирина Костевич:
Да, адресность. Что предусматривает 178-й Указ? Тут тоже две очень важные нормы. У людей, у которых в мае, июне и июле заканчивается ежемесячное социальное пособие, которое им было ранее назначено, чтобы люди не ходили и не собирали документы (понимаем, сложная эпидемиологическая ситуация), им автоматически продлилось ежемесячное социальное пособие. Средний размер этого пособия на одного человека – 90 рублей. И таких людей, которым мы продлили автоматически, без хождения по каким-то инстанциям – 9 тысяч человек. 5 тысяч человек, у которых истекает это пособие в июле, еще войдут в эту дополнительную адресную социальную помощь.
Как я сказала, 90 рублей на человека, но пособие ежемесячное получает семья. Если в среднем возьмем такую модель семьи из пяти человек, тогда семья в месяц получит дополнительно от государства поддержку в размере 450 рублей. Немалая сумма.
Второй механизм, который мы предусмотрели, – упрощение порядка назначения нового ежемесячного социального пособия, когда человек его, допустим, не получает. Здесь в чем особенность? Если в действующем механизме при подаче заявления на предоставление документов о своем среднедушевом доходе за 12 месяцев, то здесь мы урезали, понимая сложность ситуации, именно в течение трех месяцев (апрель, май, июнь). Мы взяли только доход за три месяца. Что мы увидели? Люди тоже активно обратились за этой поддержкой. Но мы пошли дальше, ведь 178-й Указ – это временный Указ, и он будет действовать до 31 августа.
«50 миллионов рублей будет потрачено на ежемесячное социальное пособие на поддержку семей, людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию»
Ирина Костевич:
Мы пошли на постоянную меру, проанализировав, когда увидели, кто приходит за получением адресной социальной помощи. Конечно, в первую очередь это многодетные семьи. Мы понимаем, с рождением каждого ребенка доход семьи на каждого человека снижается. Принят указ второй в мае, с 1 сентября для многодетных семей упрощается порядок предоставления адресной социальной помощи. Прежде всего повышается критерий нуждаемости, а второе – пособие, которое ранее выплачивалось 6 месяцев, семья будет получать 12 месяцев.
В течение 2020 года две серьезные меры сделало государство. Это упрощение, обусловленное пандемией, и системная мера с 1 сентября по отношению к многодетным семьям. 25 миллионов рублей дополнительной поддержки как раз для семей, воспитывающих детей.
Когда мы входили в 2020 год, было заложено на ежемесячное социальное пособие 25 миллионов рублей. Плюс 25 дополнительных. По итогам 2020 года 50 миллионов рублей будет потрачено на ежемесячное социальное пособие на поддержку семей, людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию и у которых снизились доходы.