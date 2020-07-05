«Если посмотреть сбоку, то мы видим силуэт, напоминающий зубра». Какую технику показывали на выставке «Судьба гигантов»?

Новости Беларуси. На Октябрьской площади в Минске было на что посмотреть. Здесь и новинки производства, электробусы, электромобили, опытные и серийные образцы, а также первые модели, которые сошли с конвейеров наших заводов в еще послевоенные годы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Селфи на фоне этих раритетов на выходных были самыми популярными в сети. Здесь же и машины наших гонщиков – грузовики – участники ралли «Дакар». Эти тяжеловесы сделаны на Минском автозаводе, с конвейера которого в последние годы сошло немало новинок. Тест-драйв от Камилы Шах.

Сергей Вязович о МАЗах для ралли: «Кабины используются полностью от серийного автомобиля» Стаж участия МАЗ в ралли – 10 лет. А заводу – 76. Краткое изложение своей истории он представил на выставке «Судьба гигантов».

Камилла Шах, корреспондент:

МАЗ-205 впервые сошел с конвейера в ноябре 1947 года. С него начинается и первый экспортный опыт завода. Самосвалы отправляли в дар польскому народу на восстановление Варшавы. Но это уже в далеком прошлом. А вот – ближайшее будущее. Электробус МАЗ 303Е10. Пока он собран в единственном экземпляре, проходит сертификацию. И если испытания пройдут успешно, то в 2021 году он появится на улицах городов. Будем надеяться, не только белорусских.

А пока выставка – единственная возможность для будущих пассажиров оценить транспорт будущего. Низкий пол, больше места для колясок, тёплые кнопки. Оценили комфорт электробуса, который будет ездить по Минску Так выглядит третье поколение городских автобусов.

Ночной подзарядки, когда и нагрузка на сеть не так велика, и тарифы ниже, хватит почти на 300 километров пути.

Олег Смолянко, заместитель начальника управления «МАЗ»:

Этот автобус претерпел существенные изменения, как в экстерьере, так и в интерьере, а также в конструкции. Если посмотреть на него сбоку, то мы видим силуэт, напоминающий зубра. Если посмотреть в анфас, он напоминает туристический автобус. Салон стал более просторным, используются новые материалы. Много новых систем, таких как датчики дождя, датчики света, USB-подзарядки в салоне, электронная система торможения. На фоне этих машин фотографируются чаще. Что за новинки представил БелАЗ и какой самосвал попал в Книгу рекордов Гиннесса?

Но МАЗ – это не только пассажирский транспорт. Грузовики, прицепы, спецтехника... Вся продукция соответствует экологическим классам от Евро-3 до Евро-6. Впечатляют и цифры. За годы работы с конвейера сошли более 2 миллионов единиц техники. Добиться таких результатов невозможно было бы без экспорта. Сегодня МАЗ знают на всех континентах. Более 50 стран мира уже пользуются продукцией завода. Работают и совместные производства.

Владимир Янушко, заместитель коммерческого директора – директор по маркетингу «МАЗ»:

В прошлом году было произведено около 11 тысяч единиц техники, из которых в Республике Беларусь реализовано немногим более 3 тысяч. Все остальные реализованы на экспорт, за рубеж. Ключевыми рынками для нас сегодня являются Российская Федерация и Украина. Но страны СНГ, страны так называемой «дальней дуги» для нас сегодня тоже очень важны.