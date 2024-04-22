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Александр Цыбульский: «Архангельский порт будет для белорусских экспортёров очень интересен»

22 апреля 2024 16:50
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Принятие важных кадровых решений и обсуждение долгосрочных планов со стратегическими партнерами. Таким насыщенным стал рабочий понедельник главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хотя этот день выдался пасмурным и холодным, встреча с делегацией северного региона России прошла в теплой, дружеской атмосфере.

Александр Цыбульский: «Архангельский порт будет для белорусских экспортёров очень интересен»-1

Александр Цыбульский, губернатор Архангельской области России:
Мы предложили возможности Архангельского морского торгового порта для перевалки экспортных грузов из Республики Беларусь. Дано соответствующее поручение Президентом республики, взят в разработку вместе с компаниями для того, чтобы посмотреть в части формирования тарифов, стоимости перевалки. Уверен, что в ближайшем будущем Архангельский порт будет для белорусских экспортеров очень интересен.

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# Беларусь-Россия # общество

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