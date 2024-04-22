Лукашенко: россиянам предстоит решать вопросы, связанные с наращиванием перевозок по Северному морскому пути

Принятие важных кадровых решений и обсуждение долгосрочных планов со стратегическими партнерами. Таким насыщенным стал рабочий понедельник главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хотя этот день выдался пасмурным и холодным, встреча с делегацией северного региона России прошла в теплой, дружеской атмосфере.

Сегодня, 22 апреля, во Дворце Независимости разговор шел о самых перспективных направлениях взаимодействия: от машиностроения до строительной сферы. Предложение Александра Лукашенко – обсуждать не единичные проекты, а сразу так называемую дорожную карту.

Вместе с Александром Цыбульским в Минск первым авиарейсом, отныне соединяющим белорусскую столицу и Архангельск, прилетела и солидная делегация, в состав которой вошли в том числе представители более трех десятков предприятий. Наглядное подтверждение, что партнеры серьезно настроены на деловое сотрудничество. А двигаться в этом направлении действительно стоит гораздо активнее. Цифры товарооборота, как отметил Президент Беларуси, не заоблачные. Хотя за 2023-й он вырос практически вдвое и составил порядка 85 миллионов долларов, потенциал гораздо больше. К тому же успешных примеров сотрудничества с другими российскими регионами предостаточно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы достаточно глубоко проанализировали совместные возможности. И хотел бы буквально в нескольких словах остановиться на главных направлениях и перспективах нашего сотрудничества.

Первое – это машиностроение. Флагманское направление – экспорт техники БелАЗ, которая себя прекрасно зарекомендовала, в том числе в условиях Крайнего Севера. Сегодня активно ведутся переговоры по поставке партии карьерных самосвалов.

Следующий блок – пассажирский транспорт. Мы благодарны вам за выбор современных автобусов МАЗ для масштабного переоснащения перевозок в столице вашего региона. Общая поставка в конце 2022-го – начале 2023 года составила 150 машин. Гарантийное и постгарантийное обслуживание для белорусских производителей – приоритетная задача. Знайте, что все недочеты, которые могут быть выявлены в ходе эксплуатации, будут немедленно устранены.

Лесозаготовительная техника. Архангельская область является одним из ключевых лесных регионов России. Техника «АМКОДОР» у вас работает, однако некоторые все еще ориентируются на машины из недружественных стран. Запчасти привозят по серым схемам втридорога (а то и в пять раз дороже), разбирают по винтикам сломанные экземпляры. Это неэффективно. Уже сегодня в Петрозаводске реализуется уникальный проект: создается первое в России производство лесных машин «АМКОДОР». Головное предприятие в Минске, «Амкодор-Онего» в Карелии сейчас оттачивают качество и подстраиваются под запросы именно российского покупателя. Надеюсь, у архангельских лесозаготовителей очень скоро будет большой интерес к новой союзной технике. Я вас прошу поддержать этот выгодный для нас и вас проект.

Второе – модернизация промышленных предприятий. Прежде всего речь шла о лесоперерабатывающих, судостроительных, судоремонтных мощностях. За белорусскими современными станками и оборудованием сегодня, к счастью, выстроились очереди до конца этого года. Но резервы у нас есть. В ближайшее время россиянам предстоит решать вопросы, связанные с существенным наращиванием перевозок по Северному морскому пути. Для этого необходимо строить суда усиленного ледового класса. Потребность составляет не менее 90 судов, при том что производится не более 30. Данная тема для нас актуальна. Актуальна не только в том, что мы можем быть вам полезны в представительстве этих судов. Нам очень важно серьезно освоить Северный морской путь.