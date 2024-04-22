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«Мы готовы работать сообща». Лукашенко и губернатор Архангельской области обсудили вопросы логистики

22 апреля 2024 16:43
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Принятие важных кадровых решений и обсуждение долгосрочных планов со стратегическими партнерами. Таким насыщенным стал рабочий понедельник главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хотя этот день выдался пасмурным и холодным, встреча с делегацией северного региона России прошла в теплой, дружеской атмосфере.

«Мы готовы работать сообща». Лукашенко и губернатор Архангельской области обсудили вопросы логистики-1

Обсудили на встрече и вопросы логистики. Западные санкции вынудили Беларусь перестроить логистические схемы доставки товаров. Так, Александр Лукашенко сегодня предложил российским коллегам сообща работать в перевалке грузов.

«Мы готовы работать сообща». Лукашенко и губернатор Архангельской области обсудили вопросы логистики-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы знаем специфику портовой инфраструктуры Архангельска. Она не предназначена, к сожалению, для нашего главного экспортного продукта калийных удобрений, а это 15 миллионов тонн в ближайшее время. Ваша специализация – контейнеры, генеральные грузы. В этом вы можете быть интересны нашим производителям лесо- и металлопродукции. Но конкуренция в данном вопросе острая, в том числе на северо-западе. Экономика перевозки на первом месте. Поэтому мы готовы работать сообща.

Архангельск традиционно является одной из опорных точек для Северного завоза. Ваш регион также узел перевалки грузов, в частности строительных материалов для крупных объектов по добыче полезных ископаемых в Арктической зоне. Кроме того, у вас в ближайших планах развитие Архангельского транспортного узла для более активного включения в освоение Северного морского пути. Здесь мы также могли быть полезны друг другу.

И это не просто разговоры, что называется, на перспективу. Известно, что компании Беларуси и России уже ведут переговоры по условиям перевалки грузов через порт Архангельска.

Лукашенко: россиянам предстоит решать вопросы, связанные с наращиванием перевозок по Северному морскому пути – подробности.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко

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