«Мы готовы работать сообща». Лукашенко и губернатор Архангельской области обсудили вопросы логистики

Принятие важных кадровых решений и обсуждение долгосрочных планов со стратегическими партнерами. Таким насыщенным стал рабочий понедельник главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хотя этот день выдался пасмурным и холодным, встреча с делегацией северного региона России прошла в теплой, дружеской атмосфере.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы знаем специфику портовой инфраструктуры Архангельска. Она не предназначена, к сожалению, для нашего главного экспортного продукта – калийных удобрений, а это 15 миллионов тонн в ближайшее время. Ваша специализация – контейнеры, генеральные грузы. В этом вы можете быть интересны нашим производителям лесо- и металлопродукции. Но конкуренция в данном вопросе острая, в том числе на северо-западе. Экономика перевозки на первом месте. Поэтому мы готовы работать сообща.

Архангельск традиционно является одной из опорных точек для Северного завоза. Ваш регион также узел перевалки грузов, в частности строительных материалов для крупных объектов по добыче полезных ископаемых в Арктической зоне. Кроме того, у вас в ближайших планах развитие Архангельского транспортного узла для более активного включения в освоение Северного морского пути. Здесь мы также могли быть полезны друг другу.

И это не просто разговоры, что называется, на перспективу. Известно, что компании Беларуси и России уже ведут переговоры по условиям перевалки грузов через порт Архангельска.