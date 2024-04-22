В Жодино приступили к реконструкции участка республиканской трассы Р53 Слобода-Новосады. Темп работ ускоренный. По поручению главы государства ремонт дорог необходимо завершить до 9 Мая, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сейчас специалисты перекладывают и выносят коммуникации. Занимаются обустройством ливневой канализации с закладкой труб. Позже дорогу планируют расширить и заасфальтировать. Обновленный участок трассы, который проходит через Жодино, составит почти 6 километров.

Валерий Бабицкий, заместитель председателя Жодинского горисполкома:

Работы по реконструкции Р53 разбиты на три очереди. При реконструкции дороги Р53 через город Жодино предусматривается ее расширение, дополнительно будут расширены полосы съезда и установка интеллектуально-светофорного регулирования.