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В Жодино приступили к реконструкции участка республиканской трассы Р53 Слобода-Новосады

22 апреля 2024 17:39
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В Жодино приступили к реконструкции участка республиканской трассы Р53 Слобода-Новосады. Темп работ ускоренный. По поручению главы государства ремонт дорог необходимо завершить до 9 Мая, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Жодино приступили к реконструкции участка республиканской трассы Р53 Слобода-Новосады-1

Сейчас специалисты перекладывают и выносят коммуникации. Занимаются обустройством ливневой канализации с закладкой труб. Позже дорогу планируют расширить и заасфальтировать. Обновленный участок трассы, который проходит через Жодино, составит почти 6 километров.

В Жодино приступили к реконструкции участка республиканской трассы Р53 Слобода-Новосады-4

Валерий Бабицкий, заместитель председателя Жодинского горисполкома:
Работы по реконструкции Р53 разбиты на три очереди. При реконструкции дороги Р53 через город Жодино предусматривается ее расширение, дополнительно будут расширены полосы съезда и установка интеллектуально-светофорного регулирования.

В Жодино приступили к реконструкции участка республиканской трассы Р53 Слобода-Новосады-7

Ввод в эксплуатацию всего участка Р53 от Смолевичей до Жодино запланирован на лето 2024-го. Здесь будет двухполосная цементно-бетонная дорога. Также установят автобусные остановки и ограждение. Далее приступят к работам по реконструкции этой автодороги до Борисова.

# Автодороги Беларуси # общество # Валерий Бабицкий # Новости Минска и Минской области

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