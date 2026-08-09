Пять лет работы Национального детского технопарка – какие результаты? Спросили у директора

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – директор Национального детского технопарка Сергей Сачко. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Пять лет. Какие результаты на сегодняшний момент?

Сергей Сачко, директор Национального детского технопарка:

Надо сказать, что это учреждение связано с наукой прежде всего. Ребята очень мотивированы. И самое главное, что они уже сегодня понимают, чего они хотят. Это очень важно. Когда ты в девятом классе уже знаешь, что ты будешь двигаться в определенном направлении, твоя профессия будет связана с информационными технологиями, либо с биологией, либо с архитектурой. Поэтому мотивация у них действительно есть. Александр Осенко:

А чем вы мотивируете их? Сергей Сачко:

Зарождается это все равно даже не в технопарке – в учреждениях общего среднего образования. Ведь там у них и педагоги, которые работают с ними. А технопарк просто-напросто сегодня помогает дальше развиваться этим ребятам. Помогает технологиями, помогает тем оборудованием, которое есть. И главное – помогает этими преподавателями, которые работают сегодня в технопарке, а их порядка 150. Это преподаватели высших учебных заведений. А ребята могут поступить во все вузы Беларуси, когда после прохождения обучения в Национальном детском технопарке мы утвердили 287 специальностей, по которым они могут продолжить в дальнейшем обучение после прохождения программы Национального детского технопарка по одному из направлений.

Александр Осенко:

Сколько слушателей проходит в год? Сергей Сачко:

Полторы тысячи. То есть у нас 150 человек ежемесячно приезжают – 10 образовательных смен в учебном году. 24 дня длится смена. Это в первую очередь занятия в лабораториях, это проектная деятельность. Ребята приезжают со своими проектами. Сегодня мы пошли дальше, подписали семь дорожных карт с профильными министерствами по нашим направлениям – Минздрав, Минприроды, Министерство сельского хозяйства. Семь таких министерств. Взаимодействие у них с технопарком, подписаны соответствующие дорожные карты. А что это значит? Это в первую очередь значит, что эти министерства тоже участвуют в образовательном процессе. Не сами министерства, а их предприятия и подведомственные организации. Сегодня около 100 предприятий и организаций по стране взаимодействуют с Национальным детским технопарком. В рамках учебного процесса они также участвуют в разработке учебных программ. В дальнейшем ребята, посещая эти предприятия, практические навыки также там отрабатывают. В том числе у нас предусмотрено количество учебных часов именно на эти цели. Конечно, одаренная молодежь сегодня интересна всем. Главное, чтобы эта одаренная молодежь получила все, чтобы дальше остаться в стране. И ребята могут сегодня несколько направлений пройти, попробовать себя в различных направлениях.