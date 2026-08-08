Полесский колорит и свист дедовских кос: как прошел фестиваль «Споровские сенокосы»?

Настоящий полесский колорит, свист дедовских кос и бескомпромиссная борьба посреди низинных болот! В Березовском районе в 19-й раз прошел знаменитый экологический фестиваль «Споровские сенокосы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это уникальный проект, который вырос из локальных соревнований в масштабный экологический форум.

Ручное выкашивание травы в заказнике – единственный способ спасти эти заповедные территории от зарастания и сохранить популяцию вертлявой камышевки, самой редкой певчей птицы Европы.

Но градус азарта здесь спортивный. Командам из двух человек нужно на скорость и с ювелирной точностью выкосить стометровый участок болота.