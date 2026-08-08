Полесский колорит и свист дедовских кос: как прошел фестиваль «Споровские сенокосы»?
Настоящий полесский колорит, свист дедовских кос и бескомпромиссная борьба посреди низинных болот! В Березовском районе в 19-й раз прошел знаменитый экологический фестиваль «Споровские сенокосы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это уникальный проект, который вырос из локальных соревнований в масштабный экологический форум.
Ручное выкашивание травы в заказнике – единственный способ спасти эти заповедные территории от зарастания и сохранить популяцию вертлявой камышевки, самой редкой певчей птицы Европы.
Но градус азарта здесь спортивный. Командам из двух человек нужно на скорость и с ювелирной точностью выкосить стометровый участок болота.
Кто в итоге завоевал звание лучшего косца, как выдерживают нагрузку футболисты на вязком болотном покрытии и чем в этом году удивляет гостей «Город мастеров»? Все подробности у Кристины Протосовицкой.
«Асилки» и волаты Полесья – это все о тех, кто с косой на «ты» и уже в 12-й раз приезжает на турнир сразиться в мастерстве и ловкости. Семья Шикула начинала с одной команды, теперь уже три! Их дедушка и есть самый возрастной участник – 77 лет.
Андрей Шикула, участник турнира «Споровские сенокосы»:
Участвуем не первый раз. Знаем, что это такое, занимали и призовые места всеми тремя командами.
В Березовском районе проходит традиционный турнир по сенокошению. Читайте здесь.
Иван Шикула:
Болеем за всех, эмоции хорошие, позитивные. Это хорошо, что все сюда приезжаем. Даже если мы не виделись долго, то увидимся здесь.
29 участников – это команды и семейные подряды. Косари приехали целыми династиями. Навыки с деревенских сенокосов. Инструмент – от деда. У многих косы старше самих участников. Судейство строгое. Скорость важна, но качество – превыше всего. За ошибки начисляют штрафные очки. Победит тот, кто пройдет чисто. В 19-й раз определяют лучших.
Далее смотрите в видео.