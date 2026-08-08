Группу альпинистов, в составе которой двое граждан Беларуси, ищут в Кыргызстане

Чрезвычайное происшествие в горах Центральной Азии. В Кыргызстане перестала выходить на связь группа из трех альпинистов, двое из которых граждане Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сигнал от них пропал сразу после восхождения на пик Курумды. Высота этой сложнейшей вершины превышает 6 600 метров. В районе ЧП развернуты поисково-спасательные работы. Белорусское посольство в Кыргызстане находится в постоянном контакте с местными экстренными службами и родственниками пропавших соотечественников.