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Сергей Сачко вспомнил встречу с Лукашенко и рассказал о проектах лучших выпускников технопарка

09 августа 2026 07:20
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – директор Национального детского технопарка Сергей Сачко.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Вы гордитесь своими выпускниками? Есть ли доска почета? Может, кто-то патент имеет авторский на какие-то разработки? Может, рациональное предложение какое-то ввел в систему промышленности или в какую-то отрасль? 

Сергей Сачко вспомнил встречу с Лукашенко и рассказал о проектах лучших выпускников технопарка-2

Сергей Сачко, директор Национального детского технопарка: 
Сегодня на сайте Национального детского технопарка наши выпускники все есть. Лучшие выпускники также отражены. Более того, все их разработки, проекты также есть в базе в Национальном детском технопарке. И сегодня есть хорошие примеры, когда ребята, поступая в высшее учебное заведение, продолжают свой проект, который они начинали в технопарке. 

Распознавание эмоционального состояния по лицу человека. Данный проект Орсика Сергея, который сейчас завершает обучение в БГУИР. Он этот проект представлял, и глава государства также участвовал, когда он был 1 сентября 2023 года на открытии нашего учреждения. Данный проект представлялся в том числе главе нашего государства. И сейчас он продолжает работать над этим проектом, уже будучи в вузе. Есть определенные достижения. Это участие в различных конкурсах евразийских и наших, белорусских, и призовые места. 

То есть он не остановился, он проводит свою работу. А почему он мне запомнился? Когда мы посещали эту лабораторию, он рассказывал про этот проект. У всех, кто посетил эту лабораторию, считывалось эмоциональное состояние на лице. На моем лице читался чаще всего максимальный предел – страх. И так и написано – страх. То есть максимум страх, максимум бывает эйфория и что-то между. 

Сергей Сачко вспомнил встречу с Лукашенко и рассказал о проектах лучших выпускников технопарка-4

Александр Осенко:
Вы переживали, потому что был Первый? 

Сергей Сачко:
Наверное, я переживал больше не то что за себя. Я уже все рассказал в целом… Осталось только ребятам представить свои проекты. И, конечно, я больше переживал за них. Хотя было волнительно. Эта встреча была волнительная, но вместе с тем, когда мы вступили в диалог и общались, никаких проблем не было. И благодаря главе нашего государства это учреждение сегодня работает. И довольно-таки хороший результат мы сегодня показываем. 

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# Интервью # Образование в Беларуси # Белорусская наука # Сергей Сачко # Александр Осенко

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