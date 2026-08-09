Сергей Сачко вспомнил встречу с Лукашенко и рассказал о проектах лучших выпускников технопарка

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Вы гордитесь своими выпускниками? Есть ли доска почета? Может, кто-то патент имеет авторский на какие-то разработки? Может, рациональное предложение какое-то ввел в систему промышленности или в какую-то отрасль?

Сергей Сачко, директор Национального детского технопарка:

Сегодня на сайте Национального детского технопарка наши выпускники все есть. Лучшие выпускники также отражены. Более того, все их разработки, проекты также есть в базе в Национальном детском технопарке. И сегодня есть хорошие примеры, когда ребята, поступая в высшее учебное заведение, продолжают свой проект, который они начинали в технопарке.

Распознавание эмоционального состояния по лицу человека. Данный проект Орсика Сергея, который сейчас завершает обучение в БГУИР. Он этот проект представлял, и глава государства также участвовал, когда он был 1 сентября 2023 года на открытии нашего учреждения. Данный проект представлялся в том числе главе нашего государства. И сейчас он продолжает работать над этим проектом, уже будучи в вузе. Есть определенные достижения. Это участие в различных конкурсах евразийских и наших, белорусских, и призовые места.

То есть он не остановился, он проводит свою работу. А почему он мне запомнился? Когда мы посещали эту лабораторию, он рассказывал про этот проект. У всех, кто посетил эту лабораторию, считывалось эмоциональное состояние на лице. На моем лице читался чаще всего максимальный предел – страх. И так и написано – страх. То есть максимум страх, максимум бывает эйфория и что-то между.