Прямой эфир

Новости по тегу #Сергей Сачко

Будут ли в Беларуси нобелевские лауреаты и как не отбить у детей интерес к науке? Интервью с Сергеем Сачко
09 августа 2026 07:45

Будут ли в Беларуси нобелевские лауреаты и как не отбить у детей интерес к науке? Интервью с Сергеем Сачко

5 учебных программ по ИИ планируют запустить в Национальном детском технопарке в 2026-м
09 августа 2026 07:35

5 учебных программ по ИИ планируют запустить в Национальном детском технопарке в 2026-м

Команда из Национального детского технопарка представит Беларусь на Олимпиаде по ИИ в Казахстане
09 августа 2026 07:25

Команда из Национального детского технопарка представит Беларусь на Олимпиаде по ИИ в Казахстане

Сергей Сачко вспомнил встречу с Лукашенко и рассказал о проектах лучших выпускников технопарка
09 августа 2026 07:20

Сергей Сачко вспомнил встречу с Лукашенко и рассказал о проектах лучших выпускников технопарка

Пять лет работы Национального детского технопарка – какие результаты? Спросили у директора
09 августа 2026 07:15

Пять лет работы Национального детского технопарка – какие результаты? Спросили у директора

От ЖКХ до искусственного интеллекта – учащиеся Национального детского технопарка презентовали проекты
12 мая 2026 17:59

От ЖКХ до искусственного интеллекта – учащиеся Национального детского технопарка презентовали проекты

Минск впервые принял уникальный кросс-культурный проект «В основании будущего»
06 декабря 2025 13:41

Минск впервые принял уникальный кросс-культурный проект «В основании будущего»

Проект «Разам працуем, разам спяваем» прошёл на заводе «Атлант»
20 января 2025 14:20

Проект «Разам працуем, разам спяваем» прошёл на заводе «Атлант»

Поливать помидоры в теплице теперь можно на удалёнке. Побывали в детском технопарке и увидели лучшие проекты сентября
25 сентября 2023 14:27

Поливать помидоры в теплице теперь можно на удалёнке. Побывали в детском технопарке и увидели лучшие проекты сентября

«Экскурсоводом» у меня был Путин. Лукашенко рассказал, как решил создать Национальный детский технопарк
01 сентября 2023 18:41

«Экскурсоводом» у меня был Путин. Лукашенко рассказал, как решил создать Национальный детский технопарк

«Работаем с одарённой молодёжью». Лазаревич ознакомилась с достижениями Национального детского технопарка
14 июля 2023 15:00

«Работаем с одарённой молодёжью». Лазаревич ознакомилась с достижениями Национального детского технопарка

Два новых корпуса Национального детского технопарка введут в эксплуатацию в 2022 году
06 сентября 2022 09:19

Два новых корпуса Национального детского технопарка введут в эксплуатацию в 2022 году