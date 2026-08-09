Новости по тегу #Сергей Сачко

«Нет ничего невозможного, поэтому все сегодня зависит от каждого из нас, это что касается в части результата на всю нашу страну».
«Главное – в погоне за искусственным интеллектом не потерять, в первую очередь, свой интеллект», – отметил Сергей Сачко.
А также представит нашу страну на международном турнире по робототехнике, который будет также проходить в августе в Китайской Народной Республике.
«Эта встреча была волнительная, но вместе с тем, когда мы вступили в диалог и общались, никаких проблем не было».
«Самое главное, что ребята уже сегодня понимают, чего они хотят».
В течение 24 дней юноши и девушки вместе с наставниками разрабатывали собственные проекты по 15 направлениям.
Кросс-культурный проект проходит на различных площадках страны. Старт был дан в Витебской области. Следующая точка на карте – Пинск.
На «Атланте» – крупнейшем заводе, выпускающий бытовую технику – 20 января запели прямо в цехах. Сотрудники уверены – залог их трудового успеха в единстве.
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