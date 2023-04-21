Как ГАИ вычисляют нетрезвых водителей? Вот несколько секретов от инспекторов

О том, что автомобиль – это источник повышенной опасности, каждый водитель первым делом узнает даже не в автошколе. Эти азы безопасности жизнедеятельности сегодня знает любой школьник. А еще каждый из нас знает, что Правила дорожного движения нужно строго соблюдать, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Многим водителям, употребляющим спиртное и надеющимся на «авось», наверное, будет интересно узнать, как их ловят. Всех профессиональных секретов инспекторы, конечно, не раскрывают, но вот самые явные и порой самые информативные из них. Что называется, на заметку.

Валентин Щеглов, старший инспектор ОГАИ ДПС Фрунзенского РУВД Минска:

Пьяного водителя в потоке отличить можно, если он хорошо выпивший. Стиль вождения, может не держать полосу, может нарушать, отступать от ПДД, на красный проехать, так как внимательность у него снижена. Свет, бывает, не включают, потому что невнимательность. Скорость превышать могут.