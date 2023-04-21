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Как ГАИ вычисляют нетрезвых водителей? Вот несколько секретов от инспекторов

21 апреля 2023 14:05
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О том, что автомобиль – это источник повышенной опасности, каждый водитель первым делом узнает даже не в автошколе. Эти азы безопасности жизнедеятельности сегодня знает любой школьник. А еще каждый из нас знает, что Правила дорожного движения нужно строго соблюдать, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.  

Как ГАИ вычисляют нетрезвых водителей? Вот несколько секретов от инспекторов-1

Многим водителям, употребляющим спиртное и надеющимся на «авось», наверное, будет интересно узнать, как их ловят. Всех профессиональных секретов инспекторы, конечно, не раскрывают, но вот самые явные и порой самые информативные из них. Что называется, на заметку.  

Как ГАИ вычисляют нетрезвых водителей? Вот несколько секретов от инспекторов-4

Валентин Щеглов, старший инспектор ОГАИ ДПС Фрунзенского РУВД Минска:  
Пьяного водителя в потоке отличить можно, если он хорошо выпивший. Стиль вождения, может не держать полосу, может нарушать, отступать от ПДД, на красный проехать, так как внимательность у него снижена. Свет, бывает, не включают, потому что невнимательность. Скорость превышать могут.  

Как ГАИ вычисляют нетрезвых водителей? Вот несколько секретов от инспекторов-7

Математики пока не выявили формулу пьяной езды. А ведь было бы интересно узнать соотношение объема выпитого с потерей страха лишиться прав, а то и вовсе свободы или даже жизни.  

Как ГАИ вычисляют нетрезвых водителей? Вот несколько секретов от инспекторов-10

А пока борьба с пьяными водителями с каждым днем становится все жестче. Ведь автомобиль в их руках становится настоящим оружием. Все это похоже на необъявленную войну. Каждый год она продолжается, и каждый год на дорогах обрываются сотни человеческих жизней.  

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# Вождение в нетрезвом виде # общество # Валентин Щеглов # Фотофакт

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