В Беларуси усилили ответственность председателей райисполкомов за убыточные хозяйства и падёж скота

И вот очередной шаг в сторону повышения результативности АПК. Указом Президента определены подходы работы низкоэффективных сельхозорганизаций. Его глава государства подписал сегодня, 25 июля, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документом усилена ответственность председателей райисполкомов. Они теперь будут лично отвечать за положение дел в самых отстающих сельхозпредприятиях.

Пойдет там дело в гору – премия, а нет – глава района потеряет установленные законом надбавки за сложность, напряженность и интенсивность труда. Кроме того, указ дает право председателю облисполкома по согласованию с Президентом перевести председателя райисполкома на должность руководителя закрепленной за ним организации, которая не обеспечила выполнение показателей.