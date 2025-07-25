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В Беларуси усилили ответственность председателей райисполкомов за убыточные хозяйства и падёж скота

25 июля 2025 16:45
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И вот очередной шаг в сторону повышения результативности АПК. Указом Президента определены подходы работы низкоэффективных сельхозорганизаций. Его глава государства подписал сегодня, 25 июля, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси усилили ответственность председателей райисполкомов за убыточные хозяйства и падёж скота-2

Документом усилена ответственность председателей райисполкомов. Они теперь будут лично отвечать за положение дел в самых отстающих сельхозпредприятиях.

Пойдет там дело в гору – премия, а нет – глава района потеряет установленные законом надбавки за сложность, напряженность и интенсивность труда. Кроме того, указ дает право председателю облисполкома по согласованию с Президентом перевести председателя райисполкома на должность руководителя закрепленной за ним организации, которая не обеспечила выполнение показателей. 

# Александр Лукашенко # Сельское хозяйство

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