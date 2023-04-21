Как алкоголь влияет на мышление водителя? Страшные факты от врачей

О том, что автомобиль – это источник повышенной опасности, каждый водитель первым делом узнает даже не в автошколе. Эти азы безопасности жизнедеятельности сегодня знает любой школьник. А еще каждый из нас знает, что Правила дорожного движения нужно строго соблюдать, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Количество водителей, позволяющих себе оказаться пьяными за рулем, из года в год колеблется, но остается на достаточно высоком уровне. Исследуя эту проблему, медики выявили интересный факт. Человек, изрядно перебравший с алкоголем, чтобы не попасться инспекторам, управляет авто намного аккуратнее обычного. Старается не нарушать правила и чересчур медлителен. А вот самую большую опасность на дорогах представляют те водители, которые выпили совсем немного.

Алексей Александров, главный врач УЗ «Минский областной клинический центр «Психиатрия-наркология»:

Многим людям кажется, что, выспавшись ночью, организм естественным образом (с хорошим сном, большим отдыхом) метаболизирует алкоголь, который был принят накануне, и утром не будет ничего. Просыпаясь утром по ощущениям трезвым, люди попадают как раз в этот пограничный остаточный уровень, когда при субъективном ощущении трезвости алкоголь в организме еще присутствует. И не только при выведении с мочой, но и в крови, что влияет на вождение. Многие утренние ДТП – это не потому, что заснул, а потому, что недостаточно вывелся алкоголь.