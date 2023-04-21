Зюганов: мы должны одержать победу над тёмными силами – нацизмом, фашизмом, бандеровщиной

Новости Беларуси. Партийное строительство в Беларуси набирает обороты. Новый устав и перерегистрацию сегодня, 21 апреля, обсуждают коммунисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Площадка 14-го внеочередного съезда объединила более 350 делегатов и гостей.

Среди приглашенных и видные иностранные политики – лидер Коммунистической партии России Геннадий Зюганов и его украинский коллега Петр Симоненко. Модернизация внутрипартийной жизни связана и с вызовами времени: пропагандой идей современного неофашизма, гибридными войнами и фейками. По мнению коммунистов, наши страны не должны допустить возрождения тех деструктивных идей, которые оставили кровавый след в истории когда-то общего советского государства.

Геннадий Зюганов, лидер Коммунистической партии России:

Беларусь всегда показывала удивительный пример мужества, героизма и достоинства. Каждый третий-четвертый белорус положил свою святую голову на алтарь победы против гитлеровского фашизма. Мы должны все взять с собой в наследство для того, чтобы одержать победу над этими темными силами – нацизмом, фашизмом, бандеровщиной.