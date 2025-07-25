«Чёрт его знает, какая война, но люди чтобы не гибли» – первые кадры из нового интервью Лукашенко
Десятки острых тем и абсолютно открытый диалог. Во Дворце Независимости 25 июля состоялся содержательный, откровенный и принципиальный разговор продолжительностью в три часа. Два из которых – интервью Президента Беларуси одному из наиболее известных мировых СМИ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его название, а также имя интервьюера пока не раскрываются. Это просьба самого издания, чтобы сохранить интригу и эксклюзивность материала.
Новый президентский срок и переговоры Беларуси и США – интервью Лукашенко длилось более 2,5 часа.
Первые и пока единственные кадры сегодняшнего интервью Александра Лукашенко в нашем распоряжении.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Первый шаг – не летали ракеты и дроны. Второй шаг – к 50 дням прийти, чтобы вообще прекратить стрельбу. И договариваться об окончательном мире. Черт его зная, какая война, но люди чтобы не гибли.
Мы юридические и фактические союзники России. Мы помогаем здесь россиянам, это наша позиция.
Ты взялся за лидерство? Америка лидер во все мире. Взялся за лидерство – осуществляй его. А лидерство – это предотвращение столкновений и войн.
Философский и практический взгляды на фундаментальные вопросы были озвучены сегодня. О российско-украинском мирном процессе и роли Беларуси в нем. О политике многовекторности, белорусско-американских переговорах: как начинались, как прогрессируют и чего ожидает от них глава Беларуси.
Об учениях «Запад-2025» и изменении их плана. А также о ядерном оружии, «Орешнике», суверенитете Беларуси и новом президентском сроке Александра Лукашенко: будет ли? И кто может стать преемником?
Это небольшой перечень того, о чем спрашивали нашего Президента. Но кое-что останется в стенах библиотеки Дворца Независимости, где и проходило интервью. Потому как еще час после, как сообщила Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь главы государства, Александр Лукашенко с гостем беседовал в формате оff the record не под запись.
Добавим, белорусский лидер часто общается с представителями СМИ. Только в 2025 году Александр Лукашенко уже трижды давал развернутые и продолжительные интервью зарубежным изданиям.