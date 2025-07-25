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Туск пригрозил отставкой министрам, которые осмелятся пойти против решений правительства

25 июля 2025 16:46
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Единомыслие или отставка – вот, похоже, новый девиз польского правительства. Дональд Туск, железной хваткой держась за премьерское кресло, демонстрирует готовность к бескомпромиссной борьбе за власть. Так, на первом заседании обновленного кабинета министров, представленного два дня назад, Туск недвусмысленно пригрозил увольнением любому, кто осмелится пойти против общих решений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И эта жесткость объяснима. После победы на президентских выборах Кароля Навроцкого, представителя оппозиционной партии «Право и справедливость», над правящей коалицией сгустились тучи. Туск видит в Навроцком тирана, способного расшатать проевропейское правительство сразу после своей инаугурации, до которой, к слову, осталось менее двух недель.

Туск пригрозил отставкой министрам, которые осмелятся пойти против решений правительства-2

Помимо этого, рейтинг премьера неуклонно падает. Чтобы удержаться на плаву, Туск решил незамедлительно поделить портфели в правительстве в свою пользу. Однако процедура затянулась на долгие два месяца из-за необходимости сбалансировать интересы всех участников коалиции. И тем не менее, ключевые изменения говорят о многом. 

Так, главой польского МИДа стал Радослав Сикорский, получив в придачу должность вице-премьера. По мнению наблюдателей, он явно готовится к новым свершениям, а именно – стать преемником Туска на следующих парламентских выборах и последовать его русофобским взглядам. 

Туск пригрозил отставкой министрам, которые осмелятся пойти против решений правительства-4

Дональд Туск, премьер-министр Польши:
Нам нужна очень сильная политическая фигура в международных отношениях. Именно поэтому Сикорский получил данную должность. Он будет отвечать за внешние европейские и сложные восточные вопросы. В том числе вести борьбу с нелегальной миграцией, а также гибридной агрессией исходящей от России и Беларуси.

Туск пригрозил отставкой министрам, которые осмелятся пойти против решений правительства-6

Еще одно знаковое кадровое решение – замена министра внутренних дел. Марчин Кервинский сменил Томаша Семоняка, известного своим хорошим отношением к оппозиции. А вот новый министр юстиции Вальдемар Журек, судя по всему, будет рьяно преследовать Навроцкого, ведь у него есть личные счеты с партией «Право и справедливость».

Удержится ли новая коалиция Туска у власти, сумев переломить негативные тенденции? Вопрос открытый. От успеха обновленной команды зависит не только будущее самого кабмина, но и судьба Польши, которая оказалась на перепутье политических интриг. 

# Международная политика # Польша

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