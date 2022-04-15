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Путин подписал закон о привлечении белорусов к строительству космодрома Восточный

15 апреля 2022 07:58
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Владимир Путин наделил госкорпорацию «Роскосмос» правом привлекать белорусов к строительству космодрома Восточный. Сегодня, 15 апреля, президент России подписал соответствующий закон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, в начале недели договоренность об участии наших специалистов в реализации этого крупного проекта была достигнута на встрече лидеров Беларуси и России во время визита Александра Лукашенко на Дальний Восток.

Путин подписал закон о привлечении белорусов к строительству космодрома Восточный-1

Обсуждая общие интересы в космической отрасли, глава нашего государства заверил, что Беларусь готова в сжатые сроки направить своих строителей и специалистов для развития космодрома. Его возведение – сложная инженерно-техническая задача. Сейчас специалисты работают над второй площадкой.

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# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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