Путин подписал закон о привлечении белорусов к строительству космодрома Восточный

Владимир Путин наделил госкорпорацию «Роскосмос» правом привлекать белорусов к строительству космодрома Восточный. Сегодня, 15 апреля, президент России подписал соответствующий закон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, в начале недели договоренность об участии наших специалистов в реализации этого крупного проекта была достигнута на встрече лидеров Беларуси и России во время визита Александра Лукашенко на Дальний Восток.
Обсуждая общие интересы в космической отрасли, глава нашего государства заверил, что Беларусь готова в сжатые сроки направить своих строителей и специалистов для развития космодрома. Его возведение – сложная инженерно-техническая задача. Сейчас специалисты работают над второй площадкой.
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