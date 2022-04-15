Путин подписал закон о привлечении белорусов к строительству космодрома Восточный

Владимир Путин наделил госкорпорацию «Роскосмос» правом привлекать белорусов к строительству космодрома Восточный. Сегодня, 15 апреля, президент России подписал соответствующий закон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, в начале недели договоренность об участии наших специалистов в реализации этого крупного проекта была достигнута на встрече лидеров Беларуси и России во время визита Александра Лукашенко на Дальний Восток.