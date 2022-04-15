Музыкально и аутентично. В Гродно готовятся к христианским праздникам
Галина Буро, корреспондент:
Вот уже вторую неделю в Гродно кипит подготовка к светлым христианским праздникам. В выходные католические верующие и протестанты встретят Пасху, а православные – Вербное воскресенье. В эти дни многие по-особенному стараются украсить свои праздничные корзины, интересно расписать яйца, добавить веткам вербы ярких красок. Потому в городе проходят мастер-классы, выставки и широкие фестивали-ярмарки.
Музыкально, аутентично и по-белорусски. Около сотни народных мастеров из всех районов Гродненской области представили свои изделия «да свята Вялікадня». Прилавки пестрили букетами верб, разноцветными пасхальными игрушками, в том числе символичными зайцами и цыплятами, соломенными корзинками и белоснежным кружевом. Здесь же рассказали, как превратить яйца в произведения искусства и как с помощью колосьев и сушеных цветов придать эксклюзивность композиции из вербы. Делились и трендами на украшения, и традициями празднования важных весенних праздников.
Лилия Амельянчик, народный мастер:
Пляцеш, то яно такое ўжо, як сонейка свеціць наша салома. Яна такая жоўтая, вельмі прыемная да рук. У мяне падрастаюць унукі, маім унукам таксама вельмі падабаецца. Яны просяць: бабушка, пакажы, як так рабіць.
Как говорят организаторы, гродненские пасхальные традиции особенно выделяются на фоне страны. Так исторически сложилось, что здесь шло влияние нескольких культур. И в итоге в каждом районе можно увидеть свои уникальные особенности оформления верб и росписи яиц.
Елена Климович, начальник управления культуры Гродненского облисполкома:
Вось зараз, прайшоўшы нават па выстаўцы, трымаю ў руках вербачкі, толькі невялікую частку, і мы бачым: вербачкі розных раёнаў ужо адрозніваюцца ўпрыгожваннем. А калі мы гаворым пра нематэрыяльныя каштоўнасці, унесеныя ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь, то традыцыі Велікодных вербаў Гродна і Гродзенскага раёна ўнесены як элемент нематэрыяльнай гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі.
Галина Буро:
Считается, что на Пасху близким надо дарить что-то сделанное своими руками. Говорят, чем больше преподнесешь в этот день подарков, тем счастливее будешь. Но, конечно, главный лейтмотив подготовки к празднику – духовное очищение и радость. Тем более, как говорят в народе, солнце с пасхальной горки в лето катится.