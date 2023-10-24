«Путают с любовью». Что отличает созависимые отношения?
У самых страстных чувств не бывает срока годности. Но чтобы огонь любви не погас, над отношениями нужно ежедневно работать. Психологи уверяют, что уже через два-три года совместной жизни то самое окрыляющее чувство начинает постепенно угасать, а совместный быт порождает взаимные претензии к друг другу. О том, почему это происходит, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Жанет, певица:
Я не знаю счастливых пар таких долголетних, где в семье хотя бы один человек – истерик. Потому что когда разум все время взбалмошный, когда чувства хлещут из тебя, человек не видит никого дальше своего носа, я думаю, вряд ли в таких отношениях вообще, в принципе, априори может быть будущее.
Денис Северов, магистр психологии:
Хотя огромное количество людей свои внутренние неврозы, свою созависимость часто путают с любовью, страстью. Очень часто бывает, что в вашей жизни появляется партнер, с которым вы как будто бы друг об друга лечитесь, вылечиваетесь. Для вас возникает какая-то очень сильная привязанность и зависимость. Здесь в этом отношении ни о какой любви не может идти речь – это созависимые отношения.
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