«Путают с любовью». Что отличает созависимые отношения?

У самых страстных чувств не бывает срока годности. Но чтобы огонь любви не погас, над отношениями нужно ежедневно работать. Психологи уверяют, что уже через два-три года совместной жизни то самое окрыляющее чувство начинает постепенно угасать, а совместный быт порождает взаимные претензии к друг другу. О том, почему это происходит, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Жанет, певица:

Я не знаю счастливых пар таких долголетних, где в семье хотя бы один человек – истерик. Потому что когда разум все время взбалмошный, когда чувства хлещут из тебя, человек не видит никого дальше своего носа, я думаю, вряд ли в таких отношениях вообще, в принципе, априори может быть будущее.