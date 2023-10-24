Какая площадка станет новым полем битвы в информационной войне? Рассказал Сергей Клишевич

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Мы сегодня активно работаем в социальных сетях, хотя надо сказать, что научились, достаточно неплохо работаем в Telegram-каналах. На мой взгляд, будущей площадкой сражений на территории Беларуси в информационном поле будет все же TikTok, там пока мы еще работаем недостаточно, конечно, нужно свое внимание на эту социальную сеть усилить, потому что Telegram-канал как социальная сеть уже использован иностранными спецслужбами с точки зрения удара по Беларуси. Маловероятно, что они будут его использовать второй раз, тем более наше сегодня присутствие там масштабно, а вот такая новая социальная сеть, как TikTok, которую они проверили перед вступительной кампанией в наши вузы, именно там раскручивалась основная волна якобы недовольства жителей, попытки создания социального напряжения в нашем обществе – именно в TikTok создавалась эта волна.

Это не что иное, как проверка перед боем этого ресурса. А мы сегодня знаем, что в нем сегодня и молодежь наша, и люди старшего поколения, причем эта социальная сеть тебя сама найдет, не ты ее ищешь, ты будешь легко на нее подсажен. Они же не бьют напрямую. Через какие-то социальные вопросы, проблемы, которые есть. Они выходят на создание социального напряжения со всеми вытекающими последствиями, как это было сделано в 2020 году на примере борьбы с ковидом при использовании того же Telegram-канала пресловутого.

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