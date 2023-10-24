«Поддерживать страсть». Легко ли быть женой, когда супруг моложе на 10 лет?

У самых страстных чувств не бывает срока годности. Но чтобы огонь любви не погас, над отношениями нужно ежедневно работать. Психологи уверяют, что уже через два-три года совместной жизни то самое окрыляющее чувство начинает постепенно угасать, а совместный быт порождает взаимные претензии к друг другу. О том, почему это происходит, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Маргарита Кононова, 15 лет в браке:

У меня муж младше на 10 лет.

Наталья Надольская:

Вам нужно поддерживать страсть в отношениях, встречать его в красивой одежде, создавать дома уют? Говорят же, с молодыми мужьями надо быть все время в тонусе, а то уведут?

Маргарита Кононова:

Нет, у меня молодой муж сам готовит, убирает, если я, допустим, занята. Голая я не хожу дома.

Наталья Надольская:

Это шутка, конечно. Мы просто к тому, что какие вы используете методы, для того, чтобы поддерживать страсть?