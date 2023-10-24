«Поддерживать страсть». Легко ли быть женой, когда супруг моложе на 10 лет?
У самых страстных чувств не бывает срока годности. Но чтобы огонь любви не погас, над отношениями нужно ежедневно работать. Психологи уверяют, что уже через два-три года совместной жизни то самое окрыляющее чувство начинает постепенно угасать, а совместный быт порождает взаимные претензии к друг другу. О том, почему это происходит, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Насколько вас младше ваш муж?
Маргарита Кононова, 15 лет в браке:
У меня муж младше на 10 лет.
Наталья Надольская:
Вам нужно поддерживать страсть в отношениях, встречать его в красивой одежде, создавать дома уют? Говорят же, с молодыми мужьями надо быть все время в тонусе, а то уведут?
Маргарита Кононова:
Нет, у меня молодой муж сам готовит, убирает, если я, допустим, занята. Голая я не хожу дома.
Наталья Надольская:
Это шутка, конечно. Мы просто к тому, что какие вы используете методы, для того, чтобы поддерживать страсть?
Маргарита Кононова:
У меня дома спортивная сексуальная одежда – коротенькие шортики и облегающий топ. Это вполне устраивает моего мужа и меня, естественно.
Наталья Надольская:
Согласитесь, существует такой стереотип, что если женщина старше мужа, то ей нужно прикладывать какие-то усилия, чтобы поддерживать его интерес к себе.
Маргарита Кононова:
У нас разница 10 лет, в паре незаметно, что я его старше.
Наталья Надольская:
10 это не 30, конечно, я согласна.
Жанет, певица:
В любом возрасте женщина должна поддерживать. Неважно, если даже молоденькая, но выглядит неопрятно, неаккуратно.
Маргарита Кононова:
Конечно, я себя поддерживаю.
Жанет:
Это же мужчина, ему нужна красота.
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