Бизнес на селе. Как не прогореть на изготовлении деревянной мебели 

Новости Беларуси. Свое дело белорусы открывают не только в крупных городах, но и небольших деревнях. Одна из сотен историй старта – житель Жабинковского района меньше чем за год превратил сельский магазин в мебельную мастерскую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Это небольшая деревня в Жабинковском районе. На протяжении последних 10 лет сельский магазин пустовал. Но не сегодня. Сегодня это пример развития малого бизнеса на селе.

Теперь он отвечает за свою работу от а до я. Алексей Русило еще ребенком забегал в этот магазин в Залузье, сам живет в соседней деревне. Тогда и подумать не мог, что именно эти стены станут стартом в своем деле. Если начинать, то на собственных квадратных метрах, рассудил предприниматель и выкупил пустующее здание.

Когда мы пришли, эта часть выглядела вот так: здесь панели были обшиты, окна заменили на стеклопакеты, люстры старые выбросили. Потолок покрасили и решили не переделывать, что-то в нем есть хорошее. В итоге то, что имеем. Выход на улицу, бытовое помещение. Для тех, кто не знает, – секрет.

Уже с сентября в мастерской не замолкает рабочий инструмент, здесь воплощают с бумаги любую мебельную идею. Все пространство оборудовали по принципу «под рукой». Сельская прописка не пугает. Деревня Залузье на пересечении так называемых трех дорог. Алексей Русило, предприниматель:

Рядом Жабинка, Кобрин, Брест – логистика. Полчаса – и ты в любой точке. Стараться работать, всегда надо учиться, и все будет хорошо. И любить то, что делаешь. Пока в мастерской два сотрудника. Если Алексей отвечает за дизайн проекта и общение с клиентами, то Вадим – за виртуозное воплощение в дереве. Многодетный папа – дома ждут трое детей от полутора лет до 9 лет. Семья живет в городе-спутнике Бреста Жабинке. Опыт в столярном деле у обоих 10 лет, в том числе в Польше. Желание быть дома победило.

Вадим Кондратьев, мастер мебели:

Хочу дома находиться. С семьей, детьми, женой, друзьями. Европа мне не нравится. Там не так, как у нас дома. У нас дома все равно круче. И лес, и природа. А там такого нет. Тихо, спокойно, удобно, магазины, детские сады, школа – все под боком.

Алексей Русило:

Зачем работать на кого-то, если можно пользу приносить там, где ты живешь, и делать что-то хорошее для себя, своего общества: своих родителей, близких, друзей, знакомых. Предприниматель не пользовался поддержкой от государства. Рассчитывает на свои силы. Говорит, сегодня зарегистрировать бизнес можно и за день. Сложнее – разобраться в нюансах.