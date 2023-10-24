Прямой эфир

Бизнес на селе. Как не прогореть на изготовлении деревянной мебели 

24 октября 2023 19:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Свое дело белорусы открывают не только в крупных городах, но и небольших деревнях. Одна из сотен историй старта – житель Жабинковского района меньше чем за год превратил сельский магазин в мебельную мастерскую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бизнес на селе. Как не прогореть на изготовлении деревянной мебели -1

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Это небольшая деревня в Жабинковском районе. На протяжении последних 10 лет сельский магазин пустовал. Но не сегодня. Сегодня это пример развития малого бизнеса на селе.

Бизнес на селе. Как не прогореть на изготовлении деревянной мебели -4

Теперь он отвечает за свою работу от а до я. Алексей Русило еще ребенком забегал в этот магазин в Залузье, сам живет в соседней деревне. Тогда и подумать не мог, что именно эти стены станут стартом в своем деле. Если начинать, то на собственных квадратных метрах, рассудил предприниматель и выкупил пустующее здание.

Бизнес на селе. Как не прогореть на изготовлении деревянной мебели -7

Когда мы пришли, эта часть выглядела вот так: здесь панели были обшиты, окна заменили на стеклопакеты, люстры старые выбросили. Потолок покрасили и решили не переделывать, что-то в нем есть хорошее. В итоге то, что имеем. Выход на улицу, бытовое помещение. Для тех, кто не знает, – секрет.

Бизнес на селе. Как не прогореть на изготовлении деревянной мебели -10

Уже с сентября в мастерской не замолкает рабочий инструмент, здесь воплощают с бумаги любую мебельную идею. Все пространство оборудовали по принципу «под рукой». Сельская прописка не пугает. Деревня Залузье на пересечении так называемых трех дорог.

Алексей Русило, предприниматель:
Рядом Жабинка, Кобрин, Брест – логистика. Полчаса – и ты в любой точке. Стараться работать, всегда надо учиться, и все будет хорошо. И любить то, что делаешь.

Пока в мастерской два сотрудника. Если Алексей отвечает за дизайн проекта и общение с клиентами, то Вадим – за виртуозное воплощение в дереве. Многодетный папа – дома ждут трое детей от полутора лет до 9 лет. Семья живет в городе-спутнике Бреста Жабинке. Опыт в столярном деле у обоих 10 лет, в том числе в Польше. Желание быть дома победило.

Бизнес на селе. Как не прогореть на изготовлении деревянной мебели -13

Вадим Кондратьев, мастер мебели:
Хочу дома находиться. С семьей, детьми, женой, друзьями. Европа мне не нравится. Там не так, как у нас дома. У нас дома все равно круче. И лес, и природа. А там такого нет. Тихо, спокойно, удобно, магазины, детские сады, школа – все под боком.

Бизнес на селе. Как не прогореть на изготовлении деревянной мебели -16

Алексей Русило:
Зачем работать на кого-то, если можно пользу приносить там, где ты живешь, и делать что-то хорошее для себя, своего общества: своих родителей, близких, друзей, знакомых.

Предприниматель не пользовался поддержкой от государства. Рассчитывает на свои силы. Говорит, сегодня зарегистрировать бизнес можно и за день. Сложнее – разобраться в нюансах.

Бизнес на селе. Как не прогореть на изготовлении деревянной мебели -19

Алексей Русило:
В идеале – сделать памятку, чтобы не ходить по разным службам и не узнавать что нужно. Потому что трудно знать все. Мне нигде не отказывали. Там подскажут, там.

В планах у этого сельского бизнеса расширяться. Свое производство деревянной садовой мебели и столов из смолы в более бюджетном исполнении. Зеленый свет бизнесу это точно про них.

# Бизнес в Беларуси # общество # Кристина Протосовицкая # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Долгожданный паспорт. Как указ Лукашенко изменил жизнь украинца
24 октября 2023 19:10

Долгожданный паспорт. Как указ Лукашенко изменил жизнь украинца

Максим Летучий: Идёт война за душу человека, за его ценности
24 октября 2023 19:09

Максим Летучий: Идёт война за душу человека, за его ценности

В Минске началась отправка призывников в соединения и воинские части
24 октября 2023 19:09

В Минске началась отправка призывников в соединения и воинские части