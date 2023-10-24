Бизнес на селе. Как не прогореть на изготовлении деревянной мебели
Новости Беларуси. Свое дело белорусы открывают не только в крупных городах, но и небольших деревнях. Одна из сотен историй старта – житель Жабинковского района меньше чем за год превратил сельский магазин в мебельную мастерскую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Это небольшая деревня в Жабинковском районе. На протяжении последних 10 лет сельский магазин пустовал. Но не сегодня. Сегодня это пример развития малого бизнеса на селе.
Теперь он отвечает за свою работу от а до я. Алексей Русило еще ребенком забегал в этот магазин в Залузье, сам живет в соседней деревне. Тогда и подумать не мог, что именно эти стены станут стартом в своем деле. Если начинать, то на собственных квадратных метрах, рассудил предприниматель и выкупил пустующее здание.
Когда мы пришли, эта часть выглядела вот так: здесь панели были обшиты, окна заменили на стеклопакеты, люстры старые выбросили. Потолок покрасили и решили не переделывать, что-то в нем есть хорошее. В итоге то, что имеем. Выход на улицу, бытовое помещение. Для тех, кто не знает, – секрет.
Уже с сентября в мастерской не замолкает рабочий инструмент, здесь воплощают с бумаги любую мебельную идею. Все пространство оборудовали по принципу «под рукой». Сельская прописка не пугает. Деревня Залузье на пересечении так называемых трех дорог.
Алексей Русило, предприниматель:
Рядом Жабинка, Кобрин, Брест – логистика. Полчаса – и ты в любой точке. Стараться работать, всегда надо учиться, и все будет хорошо. И любить то, что делаешь.
Пока в мастерской два сотрудника. Если Алексей отвечает за дизайн проекта и общение с клиентами, то Вадим – за виртуозное воплощение в дереве. Многодетный папа – дома ждут трое детей от полутора лет до 9 лет. Семья живет в городе-спутнике Бреста Жабинке. Опыт в столярном деле у обоих 10 лет, в том числе в Польше. Желание быть дома победило.
Вадим Кондратьев, мастер мебели:
Хочу дома находиться. С семьей, детьми, женой, друзьями. Европа мне не нравится. Там не так, как у нас дома. У нас дома все равно круче. И лес, и природа. А там такого нет. Тихо, спокойно, удобно, магазины, детские сады, школа – все под боком.
Алексей Русило:
Зачем работать на кого-то, если можно пользу приносить там, где ты живешь, и делать что-то хорошее для себя, своего общества: своих родителей, близких, друзей, знакомых.
Предприниматель не пользовался поддержкой от государства. Рассчитывает на свои силы. Говорит, сегодня зарегистрировать бизнес можно и за день. Сложнее – разобраться в нюансах.
Алексей Русило:
В идеале – сделать памятку, чтобы не ходить по разным службам и не узнавать что нужно. Потому что трудно знать все. Мне нигде не отказывали. Там подскажут, там.
В планах у этого сельского бизнеса расширяться. Свое производство деревянной садовой мебели и столов из смолы в более бюджетном исполнении. Зеленый свет бизнесу это точно про них.