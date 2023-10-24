«Не занижать ценность партнера». Как решать конфликты в семье?
У самых страстных чувств не бывает срока годности. Но чтобы огонь любви не погас, над отношениями нужно ежедневно работать. Психологи уверяют, что уже через два-три года совместной жизни то самое окрыляющее чувство начинает постепенно угасать, а совместный быт порождает взаимные претензии к друг другу. О том, почему это происходит, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Несмотря на то, что вы выстраиваете эту идеальную картинку, в которой должны быть общие цели, общее получение удовольствия от одних и тех же вещей, но ваши коллеги говорят, что через семь-восемь лет кризис наступает неминуемо. Это так?
Тамара Давидович, психолог:
Кто-то эти кризисы прошел и не заметил. Вопрос в чем: как люди относятся, в принципе, к конфликтам и как умеют решать такие ситуации?
Сергей Парчевский:
Как решать такие ситуации?
Тамара Давидович:
Во-первых, разговаривать. Во время разговоров и конфликтов не занижать ценность партнера и не соблазниться, знаете как? Мы же знаем друг друга в отношениях и знаем очень хорошо. Знаем сильные стороны и слабые. Когда в запале конфликта тебе хочется яду…
Сергей Парчевский:
По больному месту?
Тамара Давидович:
Конечно, прямо туда сейчас щелочку дать, понять, что я все-таки этого человека люблю, и наверное не стоит так делать, очень важно.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Я думаю, что все-таки к этому моменту накапливается какая-то усталость друг от друга, взаимные претензии, дети опять же, кризисный возраст у детей, и не все пары справляются именно в этот период – семь-девять лет.
Тамара Давидович:
Да, все верно.
Читайте также:
«Путают с любовью». Что отличает созависимые отношения?
«Поддерживать страсть». Легко ли быть женой, когда супруг моложе на 10 лет?
«Я с ним больше жить не могу». Что может помочь сохранить брак?