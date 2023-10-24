«Не занижать ценность партнера». Как решать конфликты в семье?

У самых страстных чувств не бывает срока годности. Но чтобы огонь любви не погас, над отношениями нужно ежедневно работать. Психологи уверяют, что уже через два-три года совместной жизни то самое окрыляющее чувство начинает постепенно угасать, а совместный быт порождает взаимные претензии к друг другу. О том, почему это происходит, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Несмотря на то, что вы выстраиваете эту идеальную картинку, в которой должны быть общие цели, общее получение удовольствия от одних и тех же вещей, но ваши коллеги говорят, что через семь-восемь лет кризис наступает неминуемо. Это так?

Тамара Давидович, психолог:

Кто-то эти кризисы прошел и не заметил. Вопрос в чем: как люди относятся, в принципе, к конфликтам и как умеют решать такие ситуации? Сергей Парчевский:

Как решать такие ситуации? Тамара Давидович:

Во-первых, разговаривать. Во время разговоров и конфликтов не занижать ценность партнера и не соблазниться, знаете как? Мы же знаем друг друга в отношениях и знаем очень хорошо. Знаем сильные стороны и слабые. Когда в запале конфликта тебе хочется яду… Сергей Парчевский:

По больному месту?