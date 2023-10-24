«Я с ним больше жить не могу». Что может помочь сохранить брак?

Лилия Соловьева, на днях отметит золотую свадьбу:

Свое мнение у меня есть по этому поводу. Я очень давно когда-то, лет 20 назад, наверное, читала из психологической литературы, когда еще только все начиналось. Значит, назревал конфликт в семье такой, что к психологу пришла жена и говорит: «Я с ним больше жить не могу, буду разводиться». На что он ей сказал: «Вы на него посмотрите с другой стороны. Делайте в жизни какие-то такие действия, которые вам были бы приятны, и вы увидели бы ответную реакцию». Посоветовал ей, и она начала писать записочки: ты такой прекрасный, у тебя то-то. То есть у нее поменялось отношение к своему мужу. Пройдя какое-то время, когда она пришла к психологу, уже с каким-то, может быть, следующим занятием, говорит: «Я с ним разводиться не хочу, его люблю». То есть как важно остановиться вовремя, посмотреть на эту ситуацию со стороны и подумать: «Я же больше вижу хорошего, чем плохого». Когда мы начинаем себя накручивать, особенно по молодости, как всегда, хочется внимания побольше. Когда ты начинаешь таким образом именно видеть худшее, конечно появится конфликт обязательно, который надо разрешить.

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