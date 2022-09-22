Евгений Пустовой: Россия – это медведь, которого разбудили западники

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим специальную военную операцию на территории Украины, частичную мобилизацию в России, саммит ООН и итоги переговоров в Самарканде. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой.

Григорий Азаренок, СТВ:

Москвичи, нормальные люди, они все прекрасно понимают.