Евгений Пустовой: Россия – это медведь, которого разбудили западники

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим специальную военную операцию на территории Украины, частичную мобилизацию в России, саммит ООН и итоги переговоров в Самарканде. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой.
Григорий Азаренок, СТВ:
Москвичи, нормальные люди, они все прекрасно понимают.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Я увидел настоящую Россию на улицах Москвы. Обычно говорили, что Москва – одно, а Россия – другое. Глубинное государство, Гриша! Вот оно, глубинное, сакральное, русское, славянское государство. Когда гибли якуты, когда чеченцы шли в бой. Наши кричали: «Аллаху Акбар! Воистину Акбар!» Воистину воскрес! Я думал: а где Сережка с Малой Бронной и Витька с Моховой? Вот они. Они тоже идут. Значит, Россия не потеряна. Пусть не обижаются наши друзья, наши братья, но Россия – это медведь, ей надо проснуться из зимней спячки. И она проснулась.
Григорий Азаренок:
И не надо будить.
Евгений Пустовой:
А разбудили, наверное.
Григорий Азаренок:
Уже западники разбудили.
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