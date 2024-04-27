Пустовой: ВНС в новом статусе – страховка от политического Чернобыля

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Это не набат, это благовест. Мелодия Победы. Победы белорусского государства. ВНС – зов к соработничеству, к труду, не уснуть в неге и не проспать опасность, а если вдруг, то и со всей мощью ударить в набат. Сжав в единый монолитный кулак все руки белорусского народа. Но пока в наших руках мандаты делегатов ВНС, а не оружие. Многим и дальше бы хотелось держать в руках мандаты, а не оружие. А для этого надо работать, любить и ценить.
О главном. В смысле Первом. И событиях недели. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.
Бог, мир, лад, род, код, дом. Главные слова. ВНС – это аббревиатура развития. И политической мысли, и народовластия. Так совпало, и неслучайно, когда весна начинает дышать полной грудью, мы отмечаем дни побед. Жизни над смертью. В схватке с Чернобылем и в битве с коллективным западным нацизмом. Теперь у нас третья победа – политическая – победа современной белорусской государственности – ВНС. Если первые две победы – признак того, что мы восстали из пепла хатынского и чернобыльского, то третья – современная – это превентивная реакция на то, что мы не испепелим себя, свою страну, свое настоящее и будущее. ВНС в новом статусе – это еще и страховка от политического Чернобыля.
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Евгений Пустовой:
Лукашенко уважают за многое, любят за разное, но критикуют всегда за одно. Единоначалие. Что скажете сейчас? Когда именно он и стал Батькой распределения полномочий и создания ВНС как высшего органа народовластия, где все равны в своей ответственности перед страной и обществом.
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