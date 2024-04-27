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Около 25 тыс. десятиклассников со всей страны примут участие в проекте «Запусти сердце»

27 апреля 2024 17:58
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Когда между жизнью и смертью считаные секунды, важно не упустить момент. Как правильно оказать первую помощь и «Запустить сердце»? Знания и навыки, которые однажды могут пригодиться каждому, передают белорусским школьникам специалисты в рамках уникального проекта, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он охватит всю республику – всего участие в образовательном марафоне примут около 25 тысяч десятиклассников.

Около 25 тыс. десятиклассников со всей страны примут участие в проекте «Запусти сердце»-1

Сегодня лекцию провели в одной из столичных школ. К слову, ребят ждал сюрприз – мастер-класс по сердечно-легочной реанимации показал лично министр здравоохранения. Принял участие в мероприятии и министр образования. Полтора часа на освоение азов – опытные медики не только доступно излагают теорию, у каждого подростка есть возможность отработать механизмы оказания помощи на практике. В этом помогают современные симуляторы. Проект стартовал в начале марта. С тех пор каждую субботу занятия проходят в разных регионах страны.

Около 25 тыс. десятиклассников со всей страны примут участие в проекте «Запусти сердце»-4

Дарья Губанова, учащаяся средней школы № 218 Минска имени Евфросинии Полоцкой:
Сегодняшняя акция очень полезна для нас как для подрастающей молодежи, потому что никто не знает, где и в какой ситуации ты можешь оказаться завтра или даже прямо сейчас. Мероприятие как раз таки направлено на то, чтобы провести нам лекцию и дать какие-то практические навыки о том, как помочь людям вести себя в сложной ситуации и спасти человеческие жизни.

Около 25 тыс. десятиклассников со всей страны примут участие в проекте «Запусти сердце»-7

Проект – результат совместной работы Республиканского клинического медцентра Управделами Президента, Белорусского общества симуляционного обучения в медицине и министерств здравоохранения и образования. Участие в нем принимают сотни школ и гимназий во всех регионах и столице.

Около 25 тыс. десятиклассников со всей страны примут участие в проекте «Запусти сердце»-10

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:
Акция решает несколько вопросов, которые перед нами стоят. На самом деле это и доброта, и отзывчивость, что на сегодня является наиболее важным для каждого подрастающего человека. Второй – это профориентация, которая играет ключевую роль, когда человек может открыть в себе потребность, интерес, общаясь, работая на этом тренажере.

Около 25 тыс. десятиклассников со всей страны примут участие в проекте «Запусти сердце»-13

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Тот интерес, неподдельный интерес, который имеется у наших школьников, заставляет нас вместе с Министерством здравоохранения думать о продолжении этих проектов. Уверен, что целый ряд совместных тем, у нас их есть достаточно большое количество. Это и здоровое питание, это и здоровая семья традиционная. Безусловно, ряд вопросов об оказании медицинской помощи. Поэтому будем развивать наше взаимодействие, чтобы дойти в каждую школу, до каждого учащегося.

Финал акции состоится 18 мая. На площадке «Минск-Арены» соберут участников со всей страны.

# Государственная политика в области образования # общество # Александр Ходжаев # Андрей Иванец

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