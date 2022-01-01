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Пустовой: у Дворца Независимости стоит главный роддом страны, а не бизнес-центр. Потому что Президент у нас Батька

01 января 2022 16:20
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Новости Беларуси. Новый год – новые планы. В Беларуси они эпохальные – выбираем новую Конституцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что обсуждает блогосфера и каких перемен ждет активная часть патриотического общества? Почему бэкграунд Александра Лукашенко вне времени, а традиции для белорусов важнее политического мейнстрима?  

Об этом в «Политике без галстуков и купюр» расскажет Евгений Пустовой.  

Пустовой: у Дворца Независимости стоит главный роддом страны, а не бизнес-центр. Потому что Президент у нас Батька-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:  
Вот она, первая фотография этого года. Я бы ее назвал «улыбка жизни». Жизни этих маленьких деток – жизни всей Беларуси. С Новым годом, белорусы! С одной стороны, с Годом исторической памяти. А с другой – Годом нормотворческого задела на будущее. Об этой метафизике «Политика без галстуков и купюр». В новогодней студии СТВ Евгений Пустовой. Приятного отдыха! А мы с режиссерско-операторской бригадой поработаем.  

Пока вся страна готовилась к празднованию смены календаря, глава государства работал. Впрочем, как и весь год. Заметьте, это уже президентская традиция – последний день года проводить с врачами. Это ответ для тех, кто говорит, что, мол, Лукашенко уже не тот. Тот. Учителя и врачи – это маяк для политики Лукашенко. Бесспорно, заводчане и аграрии. Ну и, конечно же, айтишнички. И куда уже без силовиков? А кто же создателей белорусских стрелялок действительно может защитить?  

Пустовой: у Дворца Независимости стоит главный роддом страны, а не бизнес-центр. Потому что Президент у нас Батька-4

Евгений Пустовой:  
Вот я всегда думал: а почему учителя и врачи? Все просто – это показывает интеллектуальный потенциал нации.  

Подробнее в видеоматериале.  

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# «Политика без галстуков и купюр» # общество # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Фотофакт

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