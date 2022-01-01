«Наша семейная традиция». Узнали, как минчане развлекаются 1 января

Новости Беларуси. Съемочная группа СТВ продолжает работать на улицах Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На связь выходит Карина Верховцева.

Карина Верховцева, СТВ:

Мы продолжаем путешествовать по праздничным локациям. Как оказалось, у многих минчан есть такая традиция – в первый день года отправляться всей семьей в кино.

Это учли и организовали киноакцию. Продлится она до 9 января. В пакет входят викторины, просмотр фильмов и масса позитивных впечатлений.

Вчера был Новый год, и мой брат Тимофей загадывал такое желание, чтобы ему Дед Мороз подарил билеты. И в итоге подарил ему билеты. И мы решили пойти сегодня.

Будем смотреть мультик. Желание ребенка было просто. На елку отказался, на другие мероприятия тоже не захотел. Решил – кино. Первый раз.

Наша семейная традиция – в первое число ходить в кинотеатр. Раньше мы делали это немного пораньше, но вот сегодня получилось в середине дня.

Мы приходим в выходные, мы приходим в праздничные дни. Это время побыть с внуками, отдохнуть от стола и приятно провести время. Вспомнить детство в конце концов.

Весьма многолюдно 1 января в зоопарке. Здесь даже появилось такое поверье что ли. Увидеть тигра в первый день года – это к удаче. Сами полосатые, будто чувствуя свой особый статус, держат интригу – то и дело прячутся в крытой части вольеров, а через мгновения гордо выходят в люди. И никакие подманивающие жесты здесь не помогут, только желание самих тигров ближе подойти к публике.

Добавлю еще, что у тигров уже был праздничный обед. Съедают они около 10 килограммов мяса. Раз в неделю хищникам устраивают разгрузочные дни: они получают молоко и яйца. Чтобы были в форме.

В целом, чтобы больше двигались, в их распоряжении различные мячи, канаты, очень забавно наблюдать, как они играются.

К нам приехали гости очень дорогие и любимые. И вот мы решили после новогодней ночи сходить и показать всем, какие у нас есть в Минске замечательные зоопарки и животные.

– Просто шли мимо, честно говоря. Увидели, что люди заходят, решили тоже зайти, посмотреть.

– А что пожелаете минчанам в этом новом году?

– Пожелаем, чтобы у них этот год был удачливее, чем предыдущие. Чтобы у людей, кто что желает, то у них и исполнилось.

Решили посмотреть на животных, обязательно увидеть тигра, который должен принести счастье. Это же символ счастья. Поэтому вас с наступившим Новым годом, счастья всем. И, дай бог, тигр – символ все-таки такой благородности, силы, уверенности. Пусть и год таким же будет для всех.