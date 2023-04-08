Пустовой: сначала забываешь свои праздники, затем своих героев, а затем заколоченные окна родной хаты

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Насобирали камней? Оппоненты, доставайте из-за пазухи. И вы тоже, радикальные украинцы. Читаю все и везде. А теперь бросьте в меня камень, если найдете мира в Беларуси менее, чем где-то в землях ваших грез. Наступил период празднований главных дней, дня торжества жизни. Я о Пасхе Господней. У католиков – завтра. Поздравляю. Для некоторых белорусов это «пэйсах». Уже отметили. Почтение. Беларусь не Египет – уходить не надо. Православные в ожидании. Но для всех нас, для всей нашей страны этот праздничный период – экзистенциальная победа. И не только по церковному календарю. Вообще.

О главном, Первом и событиях недели. Авторская позиция Пустового на СТВ.

Весна – расцвет жизненной силы. В природе. И внутреннего человека. Как бы мы ни кичились дорогущими гаджетами и ни восхищались новыми моделями девайсов, настроение и наше благополучие во многом зависит от настроения природы. Никакой iPhone не спасет от наводнения, а криптовалютой не откупишься от землетрясения. Но речь о хорошем. О лучшем. О весне. В природе и душе внутри каждого из нас. Вот и главные праздники Духа именно сейчас. Лучше всего вместе с природой сбросить с себя прошлогодний груз и обновиться, расцвести. И что? Католическая Франция. Страна Нотр-Дам-де-Пари в волнениях. Земля обетованная обменивается любезностями с соседями. А в Украине церковь Христова распинается. И это пред главным праздником каждой конфессии.

Подробности в видеоматериале.

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