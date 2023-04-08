Госсекретарь Совета безопасности Беларуси встретился с военнообязанными

Новости Беларуси. Обеспечение безопасности страны и ее граждан – приоритетная задача. Это не раз подчеркивал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь придерживается миролюбивой политики, но любой агрессор, посягнувший на независимость и суверенитет, получит жесткий ответ.

В сложившейся обстановке нужно «держать порох сухим» и быть готовыми в любой момент стать на защиту родины. А потому боеготовность армии на постоянном контроле. В эти дни в стране по поручению главы государства проводится очередная проверка. В ее рамках из запаса ведется призыв военнообязанных, служащие совершают марши в назначенные районы и отрабатывают выполнение задач по предназначению в установленные сроки. Так, бойцы одного из танковых батальонов мехбригады провели контрольные стрельбы из штатного оружия танка Т-72Б.