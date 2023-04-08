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Госсекретарь Совета безопасности Беларуси встретился с военнообязанными

08 апреля 2023 17:08
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Новости Беларуси. Обеспечение безопасности страны и ее граждан – приоритетная задача. Это не раз подчеркивал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь придерживается миролюбивой политики, но любой агрессор, посягнувший на независимость и суверенитет, получит жесткий ответ.

Госсекретарь Совета безопасности Беларуси встретился с военнообязанными-1

В сложившейся обстановке нужно «держать порох сухим» и быть готовыми в любой момент стать на защиту родины. А потому боеготовность армии на постоянном контроле. В эти дни в стране по поручению главы государства проводится очередная проверка. В ее рамках из запаса ведется призыв военнообязанных, служащие совершают марши в назначенные районы и отрабатывают выполнение задач по предназначению в установленные сроки. Так, бойцы одного из танковых батальонов мехбригады провели контрольные стрельбы из штатного оружия танка Т-72Б.

Госсекретарь Совета безопасности Беларуси встретился с военнообязанными-4

Район проверки посетил государственный секретарь Совета безопасности. Александр Вольфович встретился с военнообязанными и лично проинформировал их о складывающейся военно-политической обстановке, а также об усилиях государства по обеспечению безопасности страны.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Вольфович # Фотофакт

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