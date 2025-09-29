Белоруска собрала старинные вещи и создала ретро-выставку «Натхненне» в родной деревне

Анастасия Макеева, корреспондент:
Для поклонников ретро у нас отличная новость. Недалеко от Слуцка открылось арт-пространство «Натхненне». Познакомимся с его хозяйкой и прочувствуем жизнь 1970-1980-х.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Для поклонников ретро у нас отличная новость. Недалеко от Слуцка открылось арт-пространство «Натхненне». Познакомимся с его хозяйкой и прочувствуем жизнь 1970-1980-х.
Это место для Марии Сидоренко всегда будет пахнуть вкусными пирожками и напоминать о праздничных концертах. В Новодворцах она училась в начальных классах. Спустя время захотелось арендовать актовый зал родной школы и открыть душевное арт-пространство. Есть в ретро вещах своя магия.
Мария Сидоренко, коллекционер:
Задумалась о том, что было бы классно эти экспонаты показывать людям, чтобы могли приехать, посмотреть, удивиться, пофотографироваться.
– Помогали местные жители собирать?
– Да. Случчане и не только. Даже из Минска присылали один экспонат маршруткой. И подростков удивить хочется, потому что приезжает молодежь.
Идею с названием подсказал искусственный интеллект. Натхненне витает повсюду. Наша героиня – человек творческий. Учит детей рисовать, ведет кружки, фотографирует и старается находить прекрасное во всем. Багаж из прошлого оформила по темам – советская мода, игрушки, досуг, быт и техника.
Здесь найдут свой вайб бэби-бумеры, поколение X и миллениалы.
Анастасия Макеева:
Эта сумочка, наверное, помнит много интересных праздников.
Золотое детство и школьные годы чудесные. Полное погружение в прошлое гарантируем. Подробнее смотрите в видео.