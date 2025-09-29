Прямой эфир

Белоруска собрала старинные вещи и создала ретро-выставку «Натхненне» в родной деревне

29 сентября 2025 08:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Белоруска собрала старинные вещи и создала ретро-выставку «Натхненне» в родной деревне-1

Анастасия Макеева, корреспондент:
Для поклонников ретро у нас отличная новость. Недалеко от Слуцка открылось арт-пространство «Натхненне». Познакомимся с его хозяйкой и прочувствуем жизнь 1970-1980-х. 

Белоруска собрала старинные вещи и создала ретро-выставку «Натхненне» в родной деревне-3

Это место для Марии Сидоренко всегда будет пахнуть вкусными пирожками и напоминать о праздничных концертах. В Новодворцах она училась в начальных классах. Спустя время захотелось арендовать актовый зал родной школы и открыть душевное арт-пространство. Есть в ретро вещах своя магия. 

Белоруска собрала старинные вещи и создала ретро-выставку «Натхненне» в родной деревне-5

Мария Сидоренко, коллекционер:
Задумалась о том, что было бы классно эти экспонаты показывать людям, чтобы могли приехать, посмотреть, удивиться, пофотографироваться. 
– Помогали местные жители собирать? 
– Да. Случчане и не только. Даже из Минска присылали один экспонат маршруткой. И подростков удивить хочется, потому что приезжает молодежь.

Белоруска собрала старинные вещи и создала ретро-выставку «Натхненне» в родной деревне-7

Идею с названием подсказал искусственный интеллект. Натхненне витает повсюду. Наша героиня – человек творческий. Учит детей рисовать, ведет кружки, фотографирует и старается находить прекрасное во всем. Багаж из прошлого оформила по темам – советская мода, игрушки, досуг, быт и техника. 

Здесь найдут свой вайб бэби-бумеры, поколение X и миллениалы. 

Белоруска собрала старинные вещи и создала ретро-выставку «Натхненне» в родной деревне-9

Анастасия Макеева:
Эта сумочка, наверное, помнит много интересных праздников.

Золотое детство и школьные годы чудесные. Полное погружение в прошлое гарантируем. Подробнее смотрите в видео.

# Коллекционирование # Анастасия Макеева

Другие новости рубрики

Все новости
Впервые в Беларуси! Как проходит международная промышленная выставка «ИННОПРОМ»
29 сентября 2025 07:56

Впервые в Беларуси! Как проходит международная промышленная выставка «ИННОПРОМ»

Линию по производству конфет из сухого молока запустили в Калинковичах
29 сентября 2025 07:20

Линию по производству конфет из сухого молока запустили в Калинковичах

В Чечерском районе открыли зону отдыха
29 сентября 2025 06:44

В Чечерском районе открыли зону отдыха