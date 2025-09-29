Белоруска собрала старинные вещи и создала ретро-выставку «Натхненне» в родной деревне

Анастасия Макеева, корреспондент:

Для поклонников ретро у нас отличная новость. Недалеко от Слуцка открылось арт-пространство «Натхненне». Познакомимся с его хозяйкой и прочувствуем жизнь 1970-1980-х.

Это место для Марии Сидоренко всегда будет пахнуть вкусными пирожками и напоминать о праздничных концертах. В Новодворцах она училась в начальных классах. Спустя время захотелось арендовать актовый зал родной школы и открыть душевное арт-пространство. Есть в ретро вещах своя магия.

Мария Сидоренко, коллекционер:

Задумалась о том, что было бы классно эти экспонаты показывать людям, чтобы могли приехать, посмотреть, удивиться, пофотографироваться.

– Помогали местные жители собирать?

– Да. Случчане и не только. Даже из Минска присылали один экспонат маршруткой. И подростков удивить хочется, потому что приезжает молодежь.

Идею с названием подсказал искусственный интеллект. Натхненне витает повсюду. Наша героиня – человек творческий. Учит детей рисовать, ведет кружки, фотографирует и старается находить прекрасное во всем. Багаж из прошлого оформила по темам – советская мода, игрушки, досуг, быт и техника. Здесь найдут свой вайб бэби-бумеры, поколение X и миллениалы.