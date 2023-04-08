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Светлая суббота. Как католические верующие готовятся к Пасхе?

08 апреля 2023 18:29
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Новости Беларуси. Ожидание праздника и приготовления к нему радуют и сплочают белорусов не меньше, чем сама Пасха. В каждой семье есть свои особенности подготовки к светлому дню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О том, как в Гродно сохраняют пасхальные традиции – репортаж Арины Верховской.

Светлая суббота. Как католические верующие готовятся к Пасхе?-1

Замысловатые узоры и элементы традиционного орнамента. На сопоцкинских писанках можно увидеть множество различных рисунков. Вот уже более сотни лет из поколения в поколение местные мастерицы передают секреты их создания. Светлые мысли, немного творчества и ловкое движение руки – именно так получаются знаменитые белорусские Фаберже.

Светлая суббота. Как католические верующие готовятся к Пасхе?-4

Анна Голубцова, заведующая филиалом Сопоцкинского культурно-туристического центра:
Мать когда-то приносила перед Пасхой эти яйца, показывала, как это делать. И мы рисовали дома. Когда-то это все делалось в тихой обстановочке, дома, чтобы никто не мешал, никто не пробегал, как в той сказке, чтобы ни мышка, ничего, чтобы получилась такая красота.

Светлая суббота. Как католические верующие готовятся к Пасхе?-7

Мастерица Анна Голубцова в канун праздника превращает пасхальные яйца в произведения искусства. Специальной кистью с помощью воска она прорисовывает штришок за штришком и окунает в краситель. Его готовят заранее, из ржавых гвоздей, коры ольхи и дуба.

Светлая суббота. Как католические верующие готовятся к Пасхе?-10

Анна Голубцова:
Самый традиционный у нас цветочек. Мы должны делать это все быстро. То есть движения, которые делает мастер, окуная писачок в воск, он должен делать это очень быстро. Для чего? Чтобы получился красивый рисунок. Иногда, когда садишься расписывать яйцо, не всегда получается то, что ты задумал, сразу сделать.

Светлая суббота. Как католические верующие готовятся к Пасхе?-13

Традиции празднования одинаковые, однако атмосфера, наполняющая дом, у каждого своя. Предчувствие чуда и совместные хлопоты дарят детям и родителям не меньше радости, чем само торжество.

Светлая суббота. Как католические верующие готовятся к Пасхе?-16

Анжелика Латутина, жительница Гродно:
Для нас это очень важный праздник, семейный. Мы каждый год Рождество, Пасха собираемся вместе. Это даже не обсуждается. Мы отмечаем, празднуем, идем в костел. Это очень важная традиция, и она передается.

Светлая суббота. Как католические верующие готовятся к Пасхе?-19

Крашеные яйца, куличи и пасха. Когда все яства уже готовы, пора собирать корзину. Перед тем как поставить блюда на праздничный стол, прихожане стараются освятить традиционные угощения. Считается, что обряд наделяет пасхальные яства особым смыслом.

Светлая суббота. Как католические верующие готовятся к Пасхе?-22

Арина Верховская, корреспондент:
Католики уже готовятся к праздничной литургии. Перед началом службы священнослужители зажгут пасхал – это особая свеча, огонь от которой передадут всем верующим.

# Пасха # общество # Анна Голубцова # Арина Верховская # Фотофакт

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