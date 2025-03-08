Пустовой: особенность нового правительства – усиление роли вице-премьеров. Вот вам и диктатура

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» на СТВ. Пустовой: одно из определений Беларуси – страна для расцвета женственности.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Во время назначения правительства – процедура после выборов Президента традиционная – ставка на то, чтобы улучшить нашу с вами жизнь. Правительство сформировано, а курс Беларуси – уже давно. Именно этим управленцам и укреплять его. Но каждому новому составу сложнее, чем предыдущему. Не потому что сравнивают – задачи современнее и сложнее. Новый состав Совмина после выборов Президента – это управленческая данность. Но персоналии по многим направлениям были подобраны еще до электорального цикла. Честно и прозрачно: вот, мол, команда, с которой Александр Лукашенко идет на выборы. Остались и пришли профессионалы. Лукашенко: чужих вопросов для членов правительства в нашей стране нет! Подробнее.

Вообще инсинуаций было много. Так всегда. Заграничные политологи и эксперты, которые нуждаются в просмотрах, часто любят «кормить» зрителей и читателей острым продуктом. Выдумками привлекать интерес к себе. Но реальность другая. Они, как всегда, ошиблись, а наша реальность продуктивная. С военными и силовиками все понятно. На этих должностях – профессионалы и патриоты. Все задачи выполняют. Президент знает много нюансов, а для общества их работа порой незаметна – значит, на отлично. Теперь задача сформировать экономический кулак. Основная особенность нового «старого» правительства – существенное усиление роли вице-премьеров. Вот вам и диктатура. Но, обращаясь к первому вице-премьеру, глава государства попросил, формируя экономический кулак, аккуратно относиться к «детям» Президента.

Евгений Пустовой:

Прозрачные задачи: экономический рост, рост инвестиций за пятилетку примерно на треть, дальнейшее развитие инициативы «Один регион – один проект». Сложная задача – остановить отток людей из регионов. По мнению Президента, это можно сделать за счет сокращения дифференциации в заработной плате. Люди должны получать заработную плату в регионах примерно такую же, как в Минске. И я думаю, вопрос инфраструктуры. В селах три фонаря боятся повесить, а в огнях большого города можно купаться. А ведь запрос на деревенскую жизнь все больше – это признак взросления нации. Сначала все стремились в города. Для бюджета, конечно, выгоднее. Но в белорусском мире это развитие всех территорий. Это говорит об элитарности государства и общества. Фурор за океаном – о чем на самом деле было интервью Лукашенко блогеру Науфалу.

Страна ждет новых знаковых инвестиционных проектов. И, безусловно, реализации проекта по переводу ИП в малый бизнес. Это, кстати, настоятельная идея Снопкова. Задача, чтобы к 2030 году сектор малого и среднего предпринимательства формировал около половины экономики. Для этого надо оптимизировать налоговые льготы и создать простую и понятную систему. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Выработать такую систему, чтобы любой, кто захочет заниматься предпринимательской деятельностью, запросто мог понимать, какие налоги он должен платить.