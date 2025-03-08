Фурор за океаном – о чём на самом деле было интервью Лукашенко блогеру Науфалу

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» на СТВ. Пустовой: особенность нового правительства – усиление роли вице-премьеров. Вот вам и диктатура.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Лукашенко на неделе ставил задачи для улучшению страны и занимался сохранением по внешнему контру. В Вашингтоне захотели услышать позицию официального Минска. Без посредников и цензуры. Как это делается сейчас. Через новые медиа. Итак. Лукашенко теперь в Америке. Сенсационное интервью Лукашенко! Собрали главные тезисы, комментарии экспертов и иностранных зрителей.

Интервью – это всегда интерес. К персоне, к его мнению, к его знаниям и прогнозам. Если за интервью летят с другого конца света – это весомый и весьма известный интервьюер. Подобных интервью для мировых медиа у Александра Лукашенко была масса. В общем, интерес и к личности, и к политике официального Минска огромен по всему миру, иначе бы не приезжали. Но визит заокеанского блогера о другом. Не просто «а поговорить». Это, как разведка, интервью. Мир меняется, многим кажется, к лучшему. И один из бенефициаров перемен – Трамп. Привык действовать четко и конкретно. Лукашенко так поступает уже три десятилетия. Лукашенко и Трамп – похожие по характеру политики. Оба за традиционный мир, оба за это подвергались давлению. Все это – да. Но еще: именно белорусский Президент выступает за мир, а потом за условия и поиск виноватых. Действия, а потом уже слова. Кстати, еще тогда в 2014-2015 годах Президент говорил о том, что без американцев избежать конфликта не удастся. Стратег и аналитик. Лукашенко: разве разгорелся бы конфликт в Украине, если бы США и страны Запада не поставляли оружие?!

Евгений Пустовой:

Интервью Президента из Беларуси за океаном вызвало информационный фурор. Все было искренне, честно и смело. Как всегда. Но сейчас звезды сошлись. Марио Науфал – автор проекта «Круглый стол» на модной медиаплатформе – сам себя он считает максимально объективным человеком, миссия которого – выстраивание мостов между Западом и Востоком с помощью новых медиа. Ведь именно за этим Марио Науфал и приехал в Минск. Не в Варшаву, не в Вильнюс и даже не в Берлин. А в Минск. Это говорит о многом. В принципе угадывается риторика 2017-2019 годов, когда речь шла о создании интеграции интеграций от Владивостока до Лиссабона. Теперь вопрос: кому это будет выгодно, а кому нет. И не останутся ли в стороне маленькие и средние государства. Поэтому Президент еще раз сказал о важности сохранения нескольких точек опоры для глобального мира. Иначе от мятежа ни один из регионов не застрахован. Всегда найдутся Евгении Пригожины, несогласные с правилами игры. Про участие нашего Президента в урегулировании этого конфликта знают и в США. А теперь надо решать украинскую проблему. Этот год юбилейный – прошло 10 лет с того момента, когда в Минске договорились о мире в Донбассе. Это были лучшие договоренности. Потому что все были еще живы. Мы можем повторить. Лукашенко: жду Трампа вместе с Путиным и Зеленским, сядем и спокойно договоримся.