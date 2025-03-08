Пустовой: одно из определений Беларуси – страна для расцвета женственности

Любимые и самоотверженные, милые и ведущие нас вперед. Одно из определений нашей Беларуси – это страна для расцвета женственности. А еще страна с охранительной функцией женственности. Где за всеми возможностями карьерного успеха и цифрами отчетов о гендерном равенстве осталось все-таки право быть мамой и женой. Это приветствуется в обществе и это поддерживается государством.

Евгений Пустовой, политический обозреватель: Весна – это расцвет, Беларусь – это развитие. Правительство сформировано, а курс нашей страны – уже давно. Белорусского лидера не хватает даже в Америке. Все это про политику. И позже. Но главное – это женщины.

Евгений Пустовой:

Дорогие женщины, вы – краса нашей земли, пускай атмосфера нашей страны и вашего личного пространства всегда будет самой подходящей, чтобы букет вашей женственности никогда не увядал. Сначала мы формируемся внутри вас, а затем женщины формируют нас как личностей. Мама, жена, все окружение. Ваше настроение – это наши победы. Да, и все эти победы для вас.

Так совпало что День женщин – это день рождения моей мамы. Сегодня у Веры Ивановны юбилей. Мама научила меня любить Родину и уважать нашу Победу. Склонять голову перед пожилыми людьми и держать спину прямо в любую бурю. Низкий сыновний поклон и многие лета, дорогая мама. За все и за то, что до сих пор рядом и ближе всех, а свои интересы отодвигаешь на потом. Главное – работай, сынок, на благо общей Родины-матери. А я подожду, когда ты приедешь домой. Вот так женщины и формируют нас. За каждым полковником, нейрохирургом, доктором наук и управленцем стоит женщина.

А сам праздник с политическим подтекстом, пришедший из Европы, мы с чистотой душевности нашей цивилизации превратили в день восхищения красотой и силой женского начала. Не это ли нас спасает и помогает двигаться дальше? Не технологичность и высокомерие Запада, а чистота и простота. Страна для людей.