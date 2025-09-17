«Мы знаем, чем дышит каждый». Лукашенко о помиловании осуждённых

Страна отмечает самый молодой государственный праздник – День народного единства. Акценты, смыслы и национальную значимость праздника обсудили во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел большую встречу с идеологическим активом и экспертами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко: надо прервать годы молчания о том, какой тяжелый след оставила Польша на наших землях. Читайте здесь.
Страна как одна семья. Впрочем, глава государства старается посмотреть на оступившихся как Батька. Ну, понятно, что идейные, мировоззренческие враги нашей модели развития есть и будут.
Нам нужны примеры героических людей! Лукашенко предложил сформировать пантеон национальных героев. Подробности здесь.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Почему я вот так спокойно отпускаю и прочее? Мы знаем, чем дышит каждый. Там большая половина сидельцев, которые по суду там сидят, поняли, чего это стоило, и осуждают тех, кто сбежал: а, сбежали, нас бросили.
Да, мы будем освобождать этих людей постепенно, спокойно. Первое, если Иван Михайлович в комиссии там со своими примет такое решение. Даже я могу принять решение, идите в комиссию, вы их лучше знаете. А вдруг Муковозчик увидит, что это сволочь сволочью и об этом скажет. Ну, мы отступим и скажем – нет. Это первое.
Второе, ну слушайте, больше половины очумевших. Они понимают это. Мы их видим уже сейчас. Ну что, держать их там по 10-12 лет? Некоторые совершали и приличное преступление. Даже вот этого Статкевича. Ну человек уже на исходе. Он же уже скоро помрет, не дай бог в тюрьме. Зачем это надо? Ну он хочет быть лидером.