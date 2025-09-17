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«Мы знаем, чем дышит каждый». Лукашенко о помиловании осуждённых

17 сентября 2025 18:00
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Страна отмечает самый молодой государственный праздник – День народного единства. Акценты, смыслы и национальную значимость праздника обсудили во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел большую встречу с идеологическим активом и экспертами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лукашенко: надо прервать годы молчания о том, какой тяжелый след оставила Польша на наших землях. Читайте здесь.

«Мы знаем, чем дышит каждый». Лукашенко о помиловании осуждённых-2

Страна как одна семья. Впрочем, глава государства старается посмотреть на оступившихся как Батька. Ну, понятно, что идейные, мировоззренческие враги нашей модели развития есть и будут.

Нам нужны примеры героических людей! Лукашенко предложил сформировать пантеон национальных героев. Подробности здесь.

«Мы знаем, чем дышит каждый». Лукашенко о помиловании осуждённых-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Почему я вот так спокойно отпускаю и прочее? Мы знаем, чем дышит каждый. Там большая половина сидельцев, которые по суду там сидят, поняли, чего это стоило, и осуждают тех, кто сбежал: а, сбежали, нас бросили. 

Да, мы будем освобождать этих людей постепенно, спокойно. Первое, если Иван Михайлович в комиссии там со своими примет такое решение. Даже я могу принять решение, идите в комиссию, вы их лучше знаете. А вдруг Муковозчик увидит, что это сволочь сволочью и об этом скажет. Ну, мы отступим и скажем – нет. Это первое. 

Второе, ну слушайте, больше половины очумевших. Они понимают это. Мы их видим уже сейчас. Ну что, держать их там по 10-12 лет? Некоторые совершали и приличное преступление. Даже вот этого Статкевича. Ну человек уже на исходе. Он же уже скоро помрет, не дай бог в тюрьме. Зачем это надо? Ну он хочет быть лидером.

# Александр Лукашенко

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