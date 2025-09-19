Лукашенко: нужно помогать всем, чтобы сохранить мир и покой на белорусской земле

Помощь государства в развитии религиозных центров разных конфессий, восстановление Свято-Успенского Жировичского монастыря, а также благоустройство в самом агрогородке. Эти и другие вопросы сегодня были в центре внимания главы государства. Александр Лукашенко работал в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо понемножку помогать всем, чтобы сохранить мир и покой в плане религии на белорусской земле. Ибо мы, помогая одной конфессии, обидим других. И начнутся трения. Нам это надо? Нам это не надо.

Мы очень серьезно помогли Жировичам, помогли католикам. Евреи хотят порядок навести в Ивье. Потом мусульмане попросят помощи. Прежде всего, посмотреть на очередность. А во-вторых, понимая, что у нас не загружены эти храмы, людей меньше стало. А мы сейчас начинаем строить по всей стране храмы. Где надо и где не надо. Давайте разберемся, где надо. Где людям надо прийти, душу отвести или сердце, где надо поклониться.

А жилье? В храмах люди жить не будут религиозных, как бы это ни звучало неприятно для меня. То надо, жилье надо. Для второго ребенка, уже ставит молодежь вопрос – второго ребенка родила, давайте деньги. Везде «надо, надо, надо!» Я прямо сказал, что за второго ребенка мы не готовы еще платить. Ну, наверное, не готовы мы восстановить все церкви и церквушки, которые когда-то были. Это во-первых. А, во-вторых, надо ли?

Исходить надо из того, где и что нам нужно сделать для того, чтобы сохранить мир и покой на этой земле. А религиозный мир и покой – это одна из составляющих этого всего, всеобщего нашего мира. Надо определять приоритеты, это же не я придумал. А приоритеты – чтобы крыша над головой была у человека. Прежде всего у военного.