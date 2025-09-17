Кочанова: белорусы очень ценят то, что имеют сегодня
Беларусь без исторических и территориальных пробелов и потерь. Страна отмечает самый молодой государственный праздник – День народного единства.
Как подчеркнул Александр Лукашенко в поздравлении, адресованном всем соотечественникам – этот праздник является символом восстановления исторической справедливости и национального единения, послуживших основой развития и укрепления суверенной белорусской государственности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Акценты, смыслы и национальную значимость праздника, который отмечает вся страна, 17 сентября обсудили во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел большую встречу с идеологическим активом и экспертами
Закольцовывая тему единства, надо понимать, что при любом партийном плюрализме внешней силы в стране будут создавать пятую колонну. Потому что амбиции некоторых стран пересекают наши государственные границы.
Залог будущего — сильный исторический фундамент. Тысячелетнюю историю надо понимать, надо сакрализировать. Часть предложений звучат о развитии исторического контента. Ведь это, в отличие от национальной идеи, уже сложившаяся данность.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Наши люди очень ценят то, что имеют сегодня. И мирную, спокойную страну, и то, что сегодня у нас такая социальная поддержка наших людей, которой нет ни в одной другой стране. Ну и, конечно, мы четко осознали все, что только в единстве наша силы. Это правда. И четко усвоили, что уроки истории мы должны хорошо помнить. И не просто помнить, а анализировать. И делать все для того, чтобы такие трагические страницы в истории нашей страны не повторялись никогда.
Мы не против кого-то и не озираемся ни на кого. Мы за свои интересы. Идеология должна быть белорусоцентричной – залог единства государства и консолидированного прочтения разных исторических мыслей.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Главное, чтобы мы были едины. Мы были едины. Работы всем хватает, и споры должны быть. Но это должны быть настоящие, которые приведут к какому-то положительному результату для страны. Я это так понимаю. Может, кто-то по-другому. Ну, постарайтесь или отойти от этой точки зрения, или же ее придерживаться, но она должна быть мотивирована.
История – это фундамент для любого общества. Но чтобы разрушить страну, достаточно подточить историю. Действительно, наше прошлое очень дуалистическое, а значит, и будущее обещает быть ярким.