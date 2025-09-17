Кочанова: белорусы очень ценят то, что имеют сегодня

Беларусь без исторических и территориальных пробелов и потерь. Страна отмечает самый молодой государственный праздник – День народного единства. Как подчеркнул Александр Лукашенко в поздравлении, адресованном всем соотечественникам – этот праздник является символом восстановления исторической справедливости и национального единения, послуживших основой развития и укрепления суверенной белорусской государственности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Акценты, смыслы и национальную значимость праздника, который отмечает вся страна, 17 сентября обсудили во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел большую встречу с идеологическим активом и экспертами

Закольцовывая тему единства, надо понимать, что при любом партийном плюрализме внешней силы в стране будут создавать пятую колонну. Потому что амбиции некоторых стран пересекают наши государственные границы.

Залог будущего — сильный исторический фундамент. Тысячелетнюю историю надо понимать, надо сакрализировать. Часть предложений звучат о развитии исторического контента. Ведь это, в отличие от национальной идеи, уже сложившаяся данность. Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Наши люди очень ценят то, что имеют сегодня. И мирную, спокойную страну, и то, что сегодня у нас такая социальная поддержка наших людей, которой нет ни в одной другой стране. Ну и, конечно, мы четко осознали все, что только в единстве наша силы. Это правда. И четко усвоили, что уроки истории мы должны хорошо помнить. И не просто помнить, а анализировать. И делать все для того, чтобы такие трагические страницы в истории нашей страны не повторялись никогда. Мы не против кого-то и не озираемся ни на кого. Мы за свои интересы. Идеология должна быть белорусоцентричной – залог единства государства и консолидированного прочтения разных исторических мыслей.