Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу

В доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала кубка Беларуси. В эту стадию гарантировано пробились 14 участников высшей лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Интересных пар немало. К примеру, любопытно будет понаблюдать за противостоянием «Нафтана» и БАТЭ. Нынешний рулевой новополоцкой команды Игорь Криушенко руководил когда-то и борисовчанами. Пожалуй, самая громкая вывеска, которая может случиться– «МЛ Витебск» против «Немана». Но для этого дружине Игоря Ковалевича предстоит пройти «Слоним».

Клуб из Гродно, а также чемпион страны минское «Динамо» отдадут долг календарю позже. Пока в приоритете Еврокубки. Поединки 1/8 финала будут сыграны с 25 по 27 июля. Действующий обладатель трофея – «Неман».