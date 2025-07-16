Сергей Вязович выиграл пятый этап международного ралли «Шёлковый путь»

Сергей Вязович выиграл пятый этап Международного ралли «Шелковый путь», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сильнейшему пилоту команды «МАЗ-СПОРТавто» не было равных на кольцевом маршруте.

Длина спецучастка составила 209,5 километра. Это расстояние белорус преодолел за 1 час 48 минут и 23 секунды. Ближайшему конкуренту наш флагманский экипаж привез 51 секунду. Данный успех позволил спортсмену не только остаться лидером генеральной классификации, но и увеличить отрыв.

Отныне первое и второе места разделяют практически 2 минуты. Павел Мурылев и Виталий Мурылев идут 8-м и 9-м соответственно. 17 июля гонщиков ожидает самый напряженный спецучасток. Экипажи проедут немногим менее 400 километров. Финиширует ралли 22 июля в Горно-Алтайске.