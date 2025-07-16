Новый толчок для развития Шклова! Что уже успели выполнить из поручений Президента?
В каждом белорусском райцентре должен быть набор предприятий, которые станут локомотивами его развития. Это требование ко всей вертикали власти Александр Лукашенко озвучил еще весной, посещая Шкловский район. А на минувшей неделе Президент проинспектировал строительство здесь новых сельхозобъектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По сути, речь идет про образцовый в масштабах страны агрокластер, который объединит сразу три объекта: модернизированный комбикормовый завод, новый молочный комбинат и центр сельхозсервиса. И все это, разумеется, с использованием передовых технологий.
Именно Шклов должен стать примером, который необходимо тиражировать и в другие области. В экономической стратегии Беларусь делает ставку на сильные регионы. В каждом из них должны быть флагманские проекты, которые тащат за собой и социальную сферу, что делает тот или иной район максимально привлекательным для жизни. Но главное, конечно, безупречный порядок и исполнительская дисциплина.
Из трех предприятий агрокластера на финишную прямую выходит комбикормовый завод. Его готовность составляет 95 %. Здесь могут принимать первые партии зерна с полей. Благодаря модернизации вернули в строй производственные мощности. Более 10 лет из-за технической непригодности простаивали цистерны для хранения зерна объемом 24 тысячи тонн. Урожай хранился рассыпным методом на площадках сельхозпредприятий, что требовало до 30 рейсов грузовых машин в день.
Олег Стефанович, начальник отдела архитектуры и строительства Шкловского райисполкома:
В этой модернизации установлено новое оборудование, которое позволит хранить сырье и его перерабатывать в будущем. То есть не нужно будет с колес возить зерно и постоянно тратить дизельное топливо.
Внедрение современных технологий увеличит производительность завода до проектных 8 000 тонн комбикорма в месяц. Это позволит надежно обеспечить качественными кормами местные животноводческие хозяйства. Ассортимент предприятий уже включает более 30 видов кормов для КРС и птицы.
Валентина Шалаева, начальник цеха по производству сухих кормов сельхозпредприятия «Александрийское»:
Во-первых, сюда еще добавили две сушилки, так поставили технологическое оборудование, чтобы в сушилки напрямую закатывалось зерно, которое мы будем сушить и принимать. Поэтому, конечно, большое спасибо за реконструкцию. То, что жизнь на заводе будет налаживаться.
Такая масштабная модернизация – не просто гарантия современных производств в будущем, но и привлекательные рабочие места и, конечно, благоустроенные территории. Поручение сделать Шкловский район не просто образцовым, а как мини-Беларусь Президент давал председателю Шкловского райисполкома еще в октябре прошлого года. Именно тогда и определили новые точки роста.
В апреле нынешнего Александр Лукашенко все задачи актуализировал и лично проинспектировал, что сделано и что предстоит. К тому же комплексный подход к развитию территории в этом регионе Беларуси одним из первых реализуется не случайно. Александр Лукашенко хорошо знаком здесь с каждым объектом, знает, без преувеличения, каждый участок земли. Примерь со Шклова должны взять все регионы. Тогда нужный эффект мы получим в масштабах всей страны.
Лукашенко объяснил, почему начинает реанимацию агросервиса со Шклова.
Запуск современной сельхозтехники коренным образом изменит подход к ремонту. Сейчас мелкую починку местные машинодворы выполняют своими силами. Однако для серьезных поломок, особенно таких, как ремонт двигателя, требуются узкие специалисты и сложное оборудование. Приходится отправлять технику в Могилев, Оршу или Горки. Такая практика нарушает логистику, значительно увеличивает время простоя. Ремонт двигателя нередко затягивается на недели.
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