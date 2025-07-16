Новый толчок для развития Шклова! Что уже успели выполнить из поручений Президента?

В каждом белорусском райцентре должен быть набор предприятий, которые станут локомотивами его развития. Это требование ко всей вертикали власти Александр Лукашенко озвучил еще весной, посещая Шкловский район. А на минувшей неделе Президент проинспектировал строительство здесь новых сельхозобъектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По сути, речь идет про образцовый в масштабах страны агрокластер, который объединит сразу три объекта: модернизированный комбикормовый завод, новый молочный комбинат и центр сельхозсервиса. И все это, разумеется, с использованием передовых технологий. Именно Шклов должен стать примером, который необходимо тиражировать и в другие области. В экономической стратегии Беларусь делает ставку на сильные регионы. В каждом из них должны быть флагманские проекты, которые тащат за собой и социальную сферу, что делает тот или иной район максимально привлекательным для жизни. Но главное, конечно, безупречный порядок и исполнительская дисциплина.

Из трех предприятий агрокластера на финишную прямую выходит комбикормовый завод. Его готовность составляет 95 %. Здесь могут принимать первые партии зерна с полей. Благодаря модернизации вернули в строй производственные мощности. Более 10 лет из-за технической непригодности простаивали цистерны для хранения зерна объемом 24 тысячи тонн. Урожай хранился рассыпным методом на площадках сельхозпредприятий, что требовало до 30 рейсов грузовых машин в день.

Олег Стефанович, начальник отдела архитектуры и строительства Шкловского райисполкома:

В этой модернизации установлено новое оборудование, которое позволит хранить сырье и его перерабатывать в будущем. То есть не нужно будет с колес возить зерно и постоянно тратить дизельное топливо. Внедрение современных технологий увеличит производительность завода до проектных 8 000 тонн комбикорма в месяц. Это позволит надежно обеспечить качественными кормами местные животноводческие хозяйства. Ассортимент предприятий уже включает более 30 видов кормов для КРС и птицы.

Валентина Шалаева, начальник цеха по производству сухих кормов сельхозпредприятия «Александрийское»:

Во-первых, сюда еще добавили две сушилки, так поставили технологическое оборудование, чтобы в сушилки напрямую закатывалось зерно, которое мы будем сушить и принимать. Поэтому, конечно, большое спасибо за реконструкцию. То, что жизнь на заводе будет налаживаться.

Такая масштабная модернизация – не просто гарантия современных производств в будущем, но и привлекательные рабочие места и, конечно, благоустроенные территории. Поручение сделать Шкловский район не просто образцовым, а как мини-Беларусь Президент давал председателю Шкловского райисполкома еще в октябре прошлого года. Именно тогда и определили новые точки роста. В апреле нынешнего Александр Лукашенко все задачи актуализировал и лично проинспектировал, что сделано и что предстоит. К тому же комплексный подход к развитию территории в этом регионе Беларуси одним из первых реализуется не случайно. Александр Лукашенко хорошо знаком здесь с каждым объектом, знает, без преувеличения, каждый участок земли. Примерь со Шклова должны взять все регионы. Тогда нужный эффект мы получим в масштабах всей страны. Лукашенко объяснил, почему начинает реанимацию агросервиса со Шклова.